Coreia do Norte dispara mísseis balísticos e deixa Coreia do Sul em alerta

Militares da Coreia do Sul afirmam que a vizinha Coreia do Norte disparou mísseis balísticos em direção ao mar do Leste – também conhecido como Mar do Japão – na noite dessa terça-feira (21/10), no horário de Brasília – 8h da manhã de quarta-feira (22/10) pelo horário local.

O monitoramento dos militares da Coreia do Sul identificou que os mísseis balísticos partiram da província de Hwanghae, na Coreia do Norte. O governo do Japão informou não ter encontrado indícios de que os mísseis teriam caído nas águas do país.

A região que seria alvo dos disparos fica na direção da Coreia do Sul. As informações são do Japan Wire.

“Nossos militares intensificaram o monitoramento em preparação para (a possibilidade de) lançamentos adicionais e estão mantendo uma postura firme de prontidão ao compartilhar informações relevantes com os EUA e o Japão”, diz trecho de comunicado divulgado pelo conjunto de chefes do Estado-maior da Coreia do Sul.

Os disparos dos mísseis ocorrem na semana que antecede uma visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Coreia do Sul, como parte da programação do encontro da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).