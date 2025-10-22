22/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Coreia do Norte dispara mísseis balísticos e deixa Coreia do Sul em alerta

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
coreia-do-norte-dispara-misseis-balisticos-e-deixa-coreia-do-sul-em-alerta

Militares da Coreia do Sul afirmam que a vizinha Coreia do Norte disparou mísseis balísticos em direção ao mar do Leste – também conhecido como Mar do Japão – na noite dessa terça-feira (21/10), no horário de Brasília – 8h da manhã de quarta-feira (22/10) pelo horário local.

O monitoramento dos militares da Coreia do Sul identificou que os mísseis balísticos partiram da província de Hwanghae, na Coreia do Norte. O governo do Japão informou não ter encontrado indícios de que os mísseis teriam caído nas águas do país.

A região que seria alvo dos disparos fica na direção da Coreia do Sul. As informações são do Japan Wire.

“Nossos militares intensificaram o monitoramento em preparação para (a possibilidade de) lançamentos adicionais e estão mantendo uma postura firme de prontidão ao compartilhar informações relevantes com os EUA e o Japão”, diz trecho de comunicado divulgado pelo conjunto de chefes do Estado-maior da Coreia do Sul.

Leia também

Os disparos dos mísseis ocorrem na semana que antecede uma visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Coreia do Sul, como parte da programação do encontro da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost