Coreia do Sul x Brasil: confira onde assistir ao amistoso da Seleção

A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10/10), às 8h (de Brasília), no Estádio Sang-am de Seul, na Coreia do Sul, em amistoso que abre a série de jogos preparatórios da equipe de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil entra em campo após encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas na quinta colocação, o pior desempenho de sua história no torneio. O duelo também marca o reencontro com os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo, do Real Madrid, que voltam a ser convocados. As novidades ficam por conta do goleiro John (Nottingham Forest) e do lateral Paulo Henrique (Vasco), chamados pela primeira vez.

1 de 3

2 de 3

Paulo Henrique, do Vasco, com a Seleção Brasileira.

3 de 3

Seleção Brasileira se prepara para amistosos

Por outro lado, o técnico italiano não poderá contar com Marquinhos, Raphinha, Andrey Santos, Wesley e Vanderson, todos lesionados. A Seleção ainda tem pela frente o Japão, na próxima terça-feira (14/10), em Tóquio, encerrando a Data Fifa de outubro.

A Coreia do Sul, comandada por Hong Myung-bo, chega embalada por bons resultados recentes. Na última Data Fifa, os asiáticos venceram os Estados Unidos por 2 x 0 e empataram com o México por 2 x 2. O time terá à disposição seus principais nomes, como Son Heung-min (Los Angeles FC), Lee Kang-in (PSG) e Kim Min-jae (Bayern de Munique).

Onde assistir

O amistoso entre Coreia do Sul e Brasil terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e GE TV (YouTube), a partir das 8h (horário de Brasília).