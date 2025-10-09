coreia-do-sul-x-brasil:-odds-de-3.50-para-gol-de-vini-jr

Os fãs da Seleção Brasileira têm motivos para comemorar. A F12 Bet está oferecendo uma oportunidade especial para quem quiser apostar no amistoso entre Coreia do Sul x Brasil, nesta sexta-feira (10/10), às 8h (horário de Brasília)l: odds turbinadas de 3.50 para gol de Vini Jr. no jogo.

Aproveitar a oferta

Aliás, se você ainda não tem uma conta na casa para participar da oferta, veja como se cadastrar com o nosso código promocional F12 Bet.

Como funciona a promoção de Super Odds?

A F12 Bet preparou condições especiais para o amistoso Coreia do Sul x Brasil, com destaque para a chance de Vini Jr. balançar as redes com uma odd muito mais alta do que o usual.

Esta é uma das estratégias da casa para valorizar jogos de grande interesse do público brasileiro, especialmente quando a seleção canarinho está em campo.

Aproveitar a oferta

Expectativas para Coreia do Sul x Brasil

O amistoso no Seoul World Cup Stadium será um teste importante para a preparação do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026.

Historicamente, a seleção brasileira domina o confronto: são sete vitórias em oito partidas, com apenas uma derrota em 1999.

No último encontro entre as equipes, pelas oitavas da Copa de 2022, o Brasil goleou por 4 a 1, com Vini Jr. entre os destaques ofensivos.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe deve seguir com uma postura ofensiva, apostando no trio Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr., que promete ser a principal referência do setor de ataque.

Passo a passo para apostar

Faça login na sua conta F12 Bet (promoção válida apenas para quem já fez pelo menos um depósito). Vá até a seção de esportes e encontre o jogo Coreia do Sul x Brasil. Escolha o mercado Jogador Marcar a Qualquer Momento e selecione Vini Jr.. Informe o valor da aposta, respeitando o limite máximo da promoção. Confirme sua aposta e torça para Vini Jr. marcar ao menos um gol.

Lembre-se: apostas são para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites.