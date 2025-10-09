09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Coreia do Sul x Brasil: odds de 3.50 para gol de Vini Jr

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
coreia-do-sul-x-brasil:-odds-de-3.50-para-gol-de-vini-jr

Os fãs da Seleção Brasileira têm motivos para comemorar. A F12 Bet está oferecendo uma oportunidade especial para quem quiser apostar no amistoso entre Coreia do Sul x Brasil, nesta sexta-feira (10/10), às 8h (horário de Brasília)l: odds turbinadas de 3.50 para gol de Vini Jr. no jogo.

Aproveitar a oferta

Aliás, se você ainda não tem uma conta na casa para participar da oferta, veja como se cadastrar com o nosso código promocional F12 Bet.

Como funciona a promoção de Super Odds?

A F12 Bet preparou condições especiais para o amistoso Coreia do Sul x Brasil, com destaque para a chance de Vini Jr. balançar as redes com uma odd muito mais alta do que o usual. 

Esta é uma das estratégias da casa para valorizar jogos de grande interesse do público brasileiro, especialmente quando a seleção canarinho está em campo.

Aproveitar a oferta

Expectativas para Coreia do Sul x Brasil

O amistoso no Seoul World Cup Stadium será um teste importante para a preparação do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026. 

Historicamente, a seleção brasileira domina o confronto: são sete vitórias em oito partidas, com apenas uma derrota em 1999.

No último encontro entre as equipes, pelas oitavas da Copa de 2022, o Brasil goleou por 4 a 1, com Vini Jr. entre os destaques ofensivos. 

Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe deve seguir com uma postura ofensiva, apostando no trio Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr., que promete ser a principal referência do setor de ataque.

Passo a passo para apostar

  1. Faça login na sua conta F12 Bet (promoção válida apenas para quem já fez pelo menos um depósito).
  2. Vá até a seção de esportes e encontre o jogo Coreia do Sul x Brasil.
  3. Escolha o mercado Jogador Marcar a Qualquer Momento e selecione Vini Jr..
  4. Informe o valor da aposta, respeitando o limite máximo da promoção.
  5. Confirme sua aposta e torça para Vini Jr. marcar ao menos um gol.

Lembre-se: apostas são para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost