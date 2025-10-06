Coren-AC realiza II Encontro de Responsáveis Técnicos em Enfermagem no Acre

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC) deu início, nesta segunda-feira (6), ao II Encontro de Responsáveis Técnicos em Enfermagem do Acre. O evento reúne profissionais de todo o estado para debater temas estratégicos da categoria e fortalecer a gestão técnica na Enfermagem.

Com uma programação diversificada que segue até terça-feira (7), o encontro conta com palestrantes renomados do Acre e de outras regiões do país, abordando assuntos essenciais como responsabilidade técnica, ética profissional, inovação na gestão e os desafios da prática da Enfermagem contemporânea.

A abertura reuniu autoridades de destaque, incluindo o presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Dr. Manoel Carlos Neri, além de conselheiros, vereadores, deputados estaduais e federais, e presidentes de sindicatos da área da saúde. A solenidade reforçou a importância da Enfermagem no fortalecimento da assistência à saúde em todo o estado.

O presidente do Coren-AC, Adailton Cruz, ressaltou o papel fundamental dos responsáveis técnicos na organização de serviços de qualidade e na garantia da segurança do cuidado aos pacientes.

“O responsável técnico não apenas coordena e supervisiona, mas assegura que a Enfermagem atue com ética, competência e responsabilidade. Este encontro é uma oportunidade para compartilhar experiências, aprimorar práticas e reafirmar o compromisso da enfermagem acreana com a excelência nos serviços de saúde”, afirmou Adailton.

Além das palestras, o encontro promove a integração entre os responsáveis técnicos, fortalecendo a rede de profissionais e criando espaços de diálogo que valorizam a categoria e contribuem para o desenvolvimento do sistema de saúde do estado.