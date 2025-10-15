15/10/2025
Corinthians afasta dirigente após denúncia do MP que envolve Andrés Sanchez

O Corinthians anunciou, em nota oficial divulgada nesta quarta-feira (15/10), o afastamento do superintendente financeiro Roberto Gavioli de suas funções por tempo indeterminado e sem remuneração. A decisão ocorre após o Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciar Gavioli e o ex-presidente Andrés Sanchez por apropriação indébita, lavagem de dinheiro e crime tributário.

Segundo o clube, o afastamento tem o objetivo de permitir que Gavioli “possa defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público”. O Corinthians também afirmou acompanhar de perto o caso que envolve o ex-mandatário Andrés Navarro Sanchez e se colocou à disposição para fornecer documentos e informações às autoridades.

“A Diretoria Executiva do Corinthians reforça seu comprometimento na colaboração com as investigações do Ministério Público e dos órgãos internos do clube”, diz o comunicado.

A denúncia foi anunciada pelo promotor de Justiça Cássio Roberto Conserino durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta. Segundo o MPSP, Andrés teria utilizado cartões corporativos do clube para despesas pessoais e omitido a origem dos gastos, enquanto Gavioli, responsável pelo controle financeiro, teria participado da operação irregular.

Além da investigação do Ministério Público, o caso também será acompanhado por órgãos internos do Corinthians, como o Conselho Deliberativo, o CORI (Conselho de Orientação), o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética.

Veja a nota na íntegra

O Sport Club Corinthians Paulista informa que afastou de suas funções nesta quarta-feira (15) – por tempo indeterminado e sem remuneração- o superintendente financeiro do Clube, Roberto Gavioli, para que o mesmo possa defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

O Corinthians esclarece ainda que acompanha com atenção a denúncia envolvendo o ex-presidente Andrés Navarro Sanchez, colocando-se à disposição para fornecimento de documentos e informações necessárias ao Ministério Público e órgão internos do clube como Conselho Deliberativo, CORI (Conselho de Orientação), Conselho Fiscal e Comissão de Ética.

A Diretoria Executiva do Corinthians reforça seu comprometimento na colaboração com as investigações do Ministério Público e dos órgãos internos do clube.

