16/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Corinthians atinge marca histórica na Libertadores Feminina; entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
corinthians-atinge-marca-historica-na-libertadores-feminina;-entenda

Nessa

Leia também

quarta-feira (15/10), o Corinthians entrou em campo pela semifinal da Libertadores Feminina. A equipe venceu a Ferroviária nos pênaltis e carimbou a vaga na final. Com a classificação, o Alvinegro é o primeiro clube a chegar três vezes consecutivas na decisão da competição.

Leia também

Antes de conseguir a vaga na finalíssima da Libertadores da atual temporada, o Corinthians havia alcançado a decisão do certame internacional em 2023 e 2024, anos em que levantou a taça da principal competição de clubes da América do Sul.

3 imagensCorinthians se classificou para a grande final O tempo normal terminou empatado em 1 x 1Fechar modal.1 de 3

Corinthians e Ferroviária se enfrentaram pela semifinal da Libertadores

Staff Images Woman/CONMEBOL2 de 3

Corinthians se classificou para a grande final

Staff Images Woman/CONMEBOL3 de 3

O tempo normal terminou empatado em 1 x 1

Staff Images Woman/CONMEBOL

Com mais uma classificação para a final da Libertadores, o Corinthians deixou para trás outros clubes que chegaram em duas decisões da competição internacional de forma consecutiva: São José (2013 e 2014), Santos (2009 e 2010), Ferroviária (2019 e 2020), Colo-Colo (2011 e 2012) e Palmeiras (2022 e 2023).

Pentacampeão da Libertadores, agora o Corinthians vai em busca do 6º caneco. A equipe enfrenta o Deportivo Cali, da Colômbia, no sábado (18/10), às 20h, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost