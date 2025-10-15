Corinthians bate Ferroviária e está na final da Libertadores feminina

Definido o time brasileiro na final da Libertadores feminina. Nesta quarta-feira (15/10), Corinthians e Ferroviária se enfrentaram pela semifinal da competição. Após empate em 1 x 1 no tempo normal, o Timão garantiu a vaga na decisão do torneio nos pênaltis após triunfo por 6 x 5.

vai enfrentar o Deportivo Cali na grande final. O time colombiano confirmou a classificação depois de superar o Colo-Colo nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

Leia também

O Corinthians dominou o primeiro tempo, controlando as principais ações do jogo, levando perigo ao gol adversário e se segurando na defesa. Mesmo assim, a Ferroviária achou espaços e assustou a goleira Nicole. A partida caminhava para o intervalo, mas aos 40 minutos, Andressa Alves cobrou falta na medida e Mariza desviou para fazer 1 x 0.

No segundo tempo, o Timão criou chances de ampliar a vantagem, mas Luciana impediu que a equipe paulista fizesse o segundo. Apesar dos chances do Corinthians, quem acabou balançando as redes foi a Ferroviária. Com 35 da segunda etapa, Duda Santos cruzou após cobrança de falta, Fátima desviou, Andressa aproveitou a sobra e deixou tudo igual.

O empate se manteve e a decisão foi para as penalidades. Nas cobranças, o Corinthians venceu por 6 x 5 e garantiu vaga na final.