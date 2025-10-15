15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Corinthians bate Ferroviária e está na final da Libertadores feminina

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
corinthians-bate-ferroviaria-e-esta-na-final-da-libertadores-feminina

Definido o time brasileiro na final da Libertadores feminina. Nesta quarta-feira (15/10), Corinthians e Ferroviária se enfrentaram pela semifinal da competição. Após empate em 1 x 1 no tempo normal, o Timão garantiu a vaga na decisão do torneio nos pênaltis após triunfo por 6 x 5.

vai enfrentar o Deportivo Cali na grande final. O time colombiano confirmou a classificação depois de superar o Colo-Colo nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

Leia também

O Corinthians dominou o primeiro tempo, controlando as principais ações do jogo, levando perigo ao gol adversário e se segurando na defesa. Mesmo assim, a Ferroviária achou espaços e assustou a goleira Nicole. A partida caminhava para o intervalo, mas aos 40 minutos, Andressa Alves cobrou falta na medida e Mariza desviou para fazer 1 x 0.

pic.twitter.com/hoW22WrAfe

— Dirso Mídias (@dirsomidias) October 15, 2025

No segundo tempo, o Timão criou chances de ampliar a vantagem, mas Luciana impediu que a equipe paulista fizesse o segundo. Apesar dos chances do Corinthians, quem acabou balançando as redes foi a Ferroviária. Com 35 da segunda etapa, Duda Santos cruzou após cobrança de falta, Fátima desviou, Andressa aproveitou a sobra e deixou tudo igual.

O empate se manteve e a decisão foi para as penalidades. Nas cobranças, o Corinthians venceu por 6 x 5 e garantiu vaga na final.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost