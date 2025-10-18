corinthians-busca-hexa-da-libertadores-feminina.-saiba-onde-assistir

O Corinthians está novamente na decisão da Libertadores Feminina. Depois de vencer a Ferroviária nos pênaltis pela semifinal, o time alvinegro garantiu vaga em sua terceira final consecutiva da competição continental. Agora, o desafio será contra o Deportivo Cali, da Colômbia, neste sábado (18/10), às 16h30, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.
Pentacampeão da Libertadores, o Timão busca o sexto título da história e tenta ampliar ainda mais sua hegemonia no futebol feminino sul-americano. O clube já ergueu a taça em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024. Enquanto isso, o Deportivo Cali chega em sua primeira final de Libertadores e mira o título inédito.
A final da Libertadores Feminina entre Corinthians x Deportivo Cali terá ampla transmissão em diferentes plataformas e canais. Confira as opções: Rede Globo e Xsports (TVs abertas), Sportv, CazéTV (YouTube) e Meu Timão (YouTube)