18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Corinthians e Deportivo Cali decidem hoje Libertadores Feminina

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
corinthians-e-deportivo-cali-decidem-hoje-libertadores-feminina


Logo Agência Brasil

Muita emoção na final da Copa Libertadores Feminina, entre Corinthians e Deportivo Cali, da Colômbia. A bola rola a partir das 16h30 deste sábado (18), no estádio no Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.

As Brabas do Timão garantiram a vaga na final, na última quarta-feira (15), ao vencer a Ferroviária por 6 a 5 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1. O jogo foi realizado no estádio Francisco Urbano, em Buenos Aires.

Jogo

Notícias relacionadas:

Em uma partida na qual a tônica foi o equilíbrio, o Corinthians abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo com gol de cabeça da zagueira Mariza. Mas na etapa final, as Guerreiras Grenás igualaram aos 36 minutos com a zagueira Andressa.

Como o empate perdurou até o fim do tempo normal do jogo, a classificação para a final foi decidida nos pênaltis. Foi aí que as Brabas do Timão mostraram mais sangue frio e venceram a disputa.

Atual campeão da Copa Libertadores de futebol feminino, o Corinthians coleciona cinco títulos na competição latino-americana (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024). Os times brasileiros do São José, Santos, Ferroviária e Palmeiras também já levantaram a taça das Libertadores Feminina em anos anteriores.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost