corinthians-e-deportivo-cali-decidem-hoje-libertadores-feminina







Muita emoção na final da Copa Libertadores Feminina, entre Corinthians e Deportivo Cali, da Colômbia. A bola rola a partir das 16h30 deste sábado (18), no estádio no Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.

As Brabas do Timão garantiram a vaga na final, na última quarta-feira (15), ao vencer a Ferroviária por 6 a 5 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1. O jogo foi realizado no estádio Francisco Urbano, em Buenos Aires.

Jogo

Em uma partida na qual a tônica foi o equilíbrio, o Corinthians abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo com gol de cabeça da zagueira Mariza. Mas na etapa final, as Guerreiras Grenás igualaram aos 36 minutos com a zagueira Andressa.

Como o empate perdurou até o fim do tempo normal do jogo, a classificação para a final foi decidida nos pênaltis. Foi aí que as Brabas do Timão mostraram mais sangue frio e venceram a disputa.

Atual campeão da Copa Libertadores de futebol feminino, o Corinthians coleciona cinco títulos na competição latino-americana (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024). Os times brasileiros do São José, Santos, Ferroviária e Palmeiras também já levantaram a taça das Libertadores Feminina em anos anteriores.