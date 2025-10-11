11/10/2025
Corinthians goleia Boca Juniors e vai à semi da Libertadores Feminina

Escrito por Agência Brasil
Atual pentacampeão, o time feminino de futebol do Corinthians ficou mais perto de alcançar o hexa na tarde deste sábado (11). As Brabas avançaram às semifinais com goleada de 4 a 0 sobre o Boca Juniors no Estádio Francisco Urbano, na Argentina. O show do Timão teve hat-trick (três gols) da camisa 10 Gabi Zanotti, de 40 anos, artilheira da competição, com total de seis gols. A atacante Jhonson entrou no segundo tempo e em nove minutos em campo balançou a rede e completou o placar.

As adversárias das Brabas serão definidas no jogo de logo mais, às 20h (horário de Brasília), no duelo entre Ferroviária (Guerreiras Grenás) e a equipe equatoriana Dragonas Independiente del Valle. O terceiro time brasileiro nas quartas de final é o São Paulo que enfrenta o colombiano Deportivo Cali, às 20h de domingo (12), no Estádio Florêncio Sola, também na Argentina.

O jogo mal começou e a árbitra anotou pênalti: Bia Zanotti tentou dar um chapéu e a bola tocou no braço da zagueira Baccaro. A penalidade foi confirmada pelo VAR, e a própria Bia cobrou, aos seis minutos, abrindo o placar para as Brabas. Seis minutos depois, Zanotti balançou a rede de novo, aproveitando o escanteio marcado por Andressa Alves. Abaladas, as argentinas não conseguiam cruzar o meio campo. Já as brasileiras seguiram pressionando e conseguiram ampliar a vantagem para 3 a 0, novamente com ela, Bia Zanotti, desta vez de cabeça, após bela cobrança de falta de Duda Sampaio aos 40 minutos.

Na volta do intervalo, as Brabas mantiveram o ritmo intenso. Aos 16 minutos, Ariel Godoi finalizou com perigo, mas a goleira Oliveiros, do Boca, defendeu. A noite era mesmo do Corinthians: nove minutos após entrar em campo no lugar da camisa 10 Zanotti,  Jhonson completou a goleada de 4 a 0, após assistência de Letícia Monteiro aos 22 minutos. A partir daí, As Brabas administraram a vantagem, Do lado adversário, Kishi Núñez tentou o gol de honra em bolas chutadas de fora da área, mas finalizou todas para fora do gol.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

