Corinthians protesta contra pênalti no Beira-Rio e presidente sugere “guia” para árbitros

O Corinthians formalizou reclamações à CBF sobre o pênalti marcado a favor do Internacional, no empate por 1 a 1, no Beira-Rio. O lance, revisado pelo VAR e convertido em gol, gerou indignação dentro do clube.

A diretoria questiona a atuação do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e do responsável pelo VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior. A principal contestação está na jogada entre Cacá e Bruno Henrique, em campo, nada foi assinalado, mas a revisão levou à marcação da penalidade. Além disso, o clube paulista aponta que o lateral que originou o lance foi cobrado após o tempo de acréscimos já ter se esgotado.

Árbitro vai ao VAR analisar pênalti marcado para o Internacional
Foto: Ricardo Duarte / Internacional
Foto: Ricardo Duarte / Internacional
Reprodução/corinthians
Em nota enviada ao UOL, o presidente Osmar Stábile ampliou a crítica, citando também decisões contra o Flamengo, e classificou as marcações como “absurdas e inaceitáveis”.

Stábile pediu que a CBF trate o tema com urgência e sugeriu até a criação de uma cartilha oficial com os critérios da arbitragem, que poderia ser consultada por árbitros e auxiliares durante as partidas.

Veja a nota na íntegra

“Gostaria de expressar minha profunda preocupação em relação à constante inconsistência nas decisões da arbitragem nos jogos do Corinthians, situação que considero absolutamente absurda e inaceitável. Não podemos aceitar que, a cada partida, nosso time seja prejudicado por critérios que parecem não ter clareza ou uniformidade. Isso não apenas afeta o desempenho esportivo, mas também a credibilidade como um todo.

Acredito firmemente que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve agir com urgência para ajustar esses parâmetros. A falta de clareza e a aparente ausência de um protocolo rígido levam a erros que comprometem a integridade das partidas e frustram jogadores, técnicos e torcedores. Não é possível que em pleno século XXI ainda enfrentemos situações decorrentes da estagnação, onde não há desenvolvimento contínuo nem aprimoramento nas práticas adotadas.

Uma possível solução seria a elaboração de uma cartilha detalhada que contenha todos os critérios de arbitragem, a qual dever ser disponibilizada para os árbitros e assistentes. Este material poderia servir como um guia que eles levassem “debaixo do braço” durante os jogos, permitindo consultas imediatas e decisões mais assertivas a cada lance. Essa ação proporcionaria maior transparência, uniformidade e confiança nas decisões tomadas dentro de campo.

É fundamental que a CBF perceba que avançar nesse sentido é imprescindível para evitar questionamentos constantes e para garantir o equilíbrio que todo esporte deve prezar. A busca por melhorias contínuas não deve ser vista como crítica destrutiva, mas sim como um direcionamento construtivo em prol do desenvolvimento do futebol brasileiro.

Reforço a importância de um diálogo aberto entre os envolvidos, incluindo clubes, árbitros, comissão técnica e dirigentes, para juntos encontrarmos soluções viáveis e eficazes. É preciso romper com a estagnação e caminhar rumo a um futuro em que a justiça esportiva prevaleça.

Agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para contribuir no que for possível para a evolução do nosso amado esporte.”

