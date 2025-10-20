Corinthians sofre novo transfer ban por dívida com o Cuiabá envolvendo jogador

O Corinthians recebeu, nesta segunda-feira (20/10), um novo transfer ban imposto pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF responsável por mediar pendências financeiras. A punição ocorre devido a uma dívida com o Cuiabá referente à compra do volante Raniele, realizada em janeiro de 2024.
O imbróglio se deve ao atraso de três dias no pagamento da segunda parcela da negociação, estimada em cerca de R$ 780 mil. Com isso, o clube paulista fica temporariamente impedido de registrar novos jogadores até a regularização do débito.
Além dessa pendência, o Corinthians já enfrenta outro transfer ban ativo na FIFA, motivado por uma dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres.
Segundo o Corinthians, o pagamento será efetuado dentro do prazo estabelecido e que não há qualquer irregularidade no processo.
O clube informou que o comprovante poderá ser encaminhado em até cinco dias úteis após o vencimento e garantiu que o valor será quitado integralmente nos próximos dias.
