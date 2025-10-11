11/10/2025
Corinthians vê dívida crescer e chegar à casa dos R$ 2,7 bilhões

O Corinthians registrou crescimento na sua dívida e viu o montante chegar aos R$ 2,7 bilhões, de acordo com balancete divulgado pelo clube na sexta-feira (10/10). Desde 2021, a dívida bruta do clube aumentou R$ 1,087 bilhão, um crescimento de 67,2%.

Gráfico divulgado pelo clube na sexta mostrou que o endividamento, em julho deste ano, inclui R$ 2 bilhões são do clube e R$ 655,3 milhões do financiamento da Neo Química Arena, em Itaquera.

Em 2024, a dívida bruta era de R$ 2,568 bilhões, sendo R$ 1,9 bilhão do clube e R$ 668 milhões da Arena. Em julho, a dívida bruta do clube já havia crescido R$ 138,9 milhões em relação ao ano passado, o que representa um aumento de 5,4% entre 2024 e julho de 2025.

Em 2021, o endividamento total era de R$ 1,619 bilhão, sendo R$ 1,015 bilhão referente ao clube e R$ 603,8 milhões à arena.

Dívidas por jogadores

No início do mês, o clube foi condenado pela Fifa por conta de uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles. O clube europeu terá direito a receber 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,25 milhões na cotação atual).

Charles é jogador do Corinthians.

Volante foi contratado junto ao Midtjylland.

Timão foi condenado por dívida com o Midtjylland.

O acordo entre Corinthians e Midtjylland seria de duas parcelas de 400 mil euros e uma de 800 mil euros. No entanto, a equipe paulista não teria quitado esta última, o que provocou o processo dos dinamarqueses na Fifa.

Caso a situação não seja resolvida, o Timão ficará sob transfer ban, ou seja, estará proibido de realizar novas contratações. A situação é a mesma de agosto, quando o Corinthians foi condenado por uma dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres. Esta é a sexta condenação recente da equipe alvinegra na Fifa.

Confira as dívidas que o Corinthians foi condenado (por data do negócio):

  • Janeiro de 2024 – Santos Laguna pela contratação de Félix Torres – R$ 40 milhões;
  • Janeiro de 2024 – ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro – R$ 23,3 milhões;
  • Janeiro de 2024 e 2025 – ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon – R$ 6,7 milhões;
  • Março de 2024 – Matías Rojas, por rescisão de contrato – R$ 41,3 milhões;
  • Julho de 2024 – ao Midtjylland, pela contratação de Charles – R$ 6,25 milhões;
  • Agosto de 2024 – ao Philadephia Union pela contratação de José Martínez – R$ 8 milhões.

 

