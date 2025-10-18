18/10/2025
Corinthians vence Atlético-MG com gol de Maycon e sobe na tabela

Na abertura da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu o Atlético-MG na tarde deste sábado (18/10). Com um gol bonito marcado por Maycon no início do segundo tempo, o Timão derrotou o Galo por 1 x 0.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 36 pontos e está atualmente na 12ª colocação. Até o fim da rodada, o Ceará pode ultrapassar o Timão caso vença o Botafogo. Já o Atlético-MG segue em 14º, com 33. O Galo pode ser ultrapassado por Internacional e Santos.

O jogo

A partida entre os clubes alvinegros começou morna e bastante faltosa. O Atlético-MG teve as primeiras finalizações do confronto, mas sem muito perigo ao gol de Hugo Souza. Durante o primeiro tempo, as melhores oportunidades de balançar as redes foram do Corinthians.

Após boa jogada pela esquerda, Maycon, dentro da área, finalizou de primeira e a bola passou por cima da meta de Everson. Depois, Yuri Alberto invadiu a área e finalizou para o gol, mas a bola desviou na marcação e saiu pela linha de fundo.

O segundo tempo começou totalmente diferente do primeiro, com o Corinthians chegando com perigo logo nos minutos iniciais e o Atlético-MG respondendo com bola no travessão. Aos quatro minutos, o Timão abriu o placar.

Após boa trama ofensiva, Maycon recebeu fora da área, arrumou o corpo e chutou forte de longe. A bola foi no canto esquerdo de Everson e morreu no fundo das redes. A partida continuou movimentada até o apito final, com chances para ambas as equipes. Porém, o placar não sofreu mais alterações.

Corinthians 1×0 Atlético-MG

⚽ Maycon
🥾 Rodrigo Garro

🏆 Brasileirão Série A | 29ª rodada

pic.twitter.com/ubdSWGjrKH

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 18, 2025

Próximos jogos

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado (25/10), pela 30ª rodada do Brasileirão. O Timão visita o Vitória no Estádio Barradão, em Salvador, às 16h. Já o Atlético-MG tem um compromisso importante na terça-feira (21/10). O Galo visita o Independiente Del Valle pela semifinal da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30.

