Corinthians volta a ter um titular na Seleção Brasileira após 7 anos

Com o goleiro Hugo Souza como titular da Seleção Brasileira diante do Japão, nesta sexta-feira (14/10), às 7h30, o Corinthians volta a ter um jogador como titular da Canarinho após sete anos.

A última vez que o Timão teve um jogador entre os 11 iniciais do Brasil foi nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, na eliminação para a Bélgica. Na ocasião, o lateral Fagner atuou pelos 90 minutos.

Atualmente no Cruzeiro, emprestado pelo Timão, ele foi titular em quatro partidas no torneio e foi o vice-líder de desarmes, com 14. Ele ficou atrás apenas de Kanté, campeão pela França, com 16. O lateral-direito disputou 10 jogos pelo Brasil.

Possível escalação do Brasil contra o Japão

Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli.

Ancelotti está perto de fechar o elenco para a Copa do Mundo de 2026. Em coletiva nessa segunda-feira (13/10), o técnico afirmou que deve fazer os últimos testes com a equipe na Data Fifa de novembro. O italiano pretende ter o grupo definido para os amistosos de março, entre os dias 23 e 31, em jogos contra países europeus.

“Temos que ver qual é a melhor estratégia para nós. É um momento, até a Data Fifa de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data Fifa de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que pouco a pouco vai estar mais definido com outros jogares que queremos ver como incorpora no jogo”, explicou Ancelotti.