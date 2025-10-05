Corinthians volta a vencer em casa pelo Brasileirão após sete rodadas







Se a classificação do Campeonato Brasileiro deste ano fosse medida pelo aproveitamento dos times quando jogam em casa, o Corinthians estaria lutando contra o rebaixamento. Antes de a bola rolar para a 27ª rodada da competição, o Timão tinha apenas 44,4% de aproveitamento na Neo Química Arena e estava sem vencer em seu estádio há sete jogos do torneio. A terceira pior campanha como anfitrião entre os 20 clubes da Série A, à frente somente de Santos e Sport.

A vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, na noite do último sábado (4), deu fim ao jejum e foi recebida com alívio na zona leste da capital paulista. Foram quase cinco meses sem um triunfo em casa pelo Brasileirão. Depois de bater o Santos, também por 1 a 0, em 18 de maio, pela nona rodada, foram quatro empates e três derrotas.

O resultado construído com gols do volante Maycon (batendo pênalti) no primeiro tempo e do atacante Yuri Alberto e do volante André na etapa final elevou o aproveitamento do Corinthians como mandante no Brasileirão para 48,7%. O Alvinegro, pelo menos no momento, deixou de ter uma das quatro piores campanhas em casa, ultrapassando Fortaleza e Juventude. Ainda é pouco, porém, considerando a estatística do time no estádio. O Timão somou 67% dos pontos disputados na Neo Química Arena – independentemente das competições – desde a inauguração, em 2014.

Olhando para a tabela “por pontos”, o triunfo rendeu três posições ao Corinthians. Com 33 pontos, o time da capital paulista assumiu o décimo lugar do Brasileirão, mas pode ser ultrapassado e voltar à 12ª posição neste domingo (5) se Vasco e Ceará ganharem em casa, respectivamente, de Vitória e Santos. A partida entre o Cruzmaltino e o Rubro-Negro baiano, marcada para 16h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

O Mirassol, por sua vez, chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitórias, apesar de ter finalizado mais (18 contra 10, mesmo que sem acertar um chute em direção à meta do goleiro Hugo Souza) e tido mais posse de bola (61% a 39%) que o Corinthians. O Leão do interior segue entre os seis primeiros, em quinto lugar, com 43 pontos, ainda na zona de classificação para a Libertadores (o chamado G-6), mas pode cair uma posição se o Bahia derrotar o Flamengo neste domingo.

Galo em crise, Inter respira e Grêmio na bronca

Outras três partidas movimentaram a 27ª rodada do Brasileirão no sábado. No Maracanã, o Fluminense afundou o Atlético-MG na crise, ao ganhar por 3 a 0. O lateral Samuel Xavier e os atacantes Kevin Serna e Keno decretaram o triunfo do Tricolor, que foi a 38 pontos, em sétimo lugar, torcendo por uma derrota do São Paulo no clássico deste domingo com o Palmeiras, para continuar na posição.

O Galo, com 29 pontos, na 15ª colocação, pode terminar o fim de semana apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento – que reúne os quatro últimos (o chamado Z-4) – se o Vitória, que tem 25 pontos, superar o Vasco. Após o jogo, o técnico Jorge Sampaoli disse que o elenco teria perdido a “convicção”, enquanto o executivo de Futebol do clube, Paulo Bracks, criticou a postura do time no Rio de Janeiro.

Em outro duelo envolvendo times de metades diferentes da tabela, melhor para quem está na parte de baixo. O Internacional derrotou o Botafogo por 2 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre, com gols do meia Alan Patrick e do atacante Vitinho. O Colorado, com 32 pontos, afastou-se do Z-4. Já o Glorioso, que segue com 43 pontos e continua na quarta posição, perdeu a chance de abrir vantagem para o Mirassol.

No Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), o Red Bull Bragantino voltou a vencer após cinco jogos. Pior para o Grêmio, que perdeu por 1 a 0. O Massa Bruta, com 36 pontos, está em nono, duas posições à frente do Tricolor, que tem os mesmos 33 pontos do Corinthians, mas fica atrás por ter dois gols a menos de saldo.

Os gaúchos reclamaram muito da expulsão do zagueiro Walter Kannemann, ainda no primeiro tempo, e do pênalti que deu origem ao gol do meia Jhon Jhon, no último lance da etapa final. Ambas as marcações ocorreram após o árbitro Lucas Casagrande recorrer ao vídeo para analisar os lances. No da penalidade, foi observado um toque de mão de Marlon, no momento em que o lateral recolhia o braço, em uma finalização do meia Praxedes, do Bragantino.