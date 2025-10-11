11/10/2025
Universo POP
Corinthians x Boca: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina

O Corinthians terá um grande desafio neste sábado (11/10). A equipe alvinegra encara o Boca Juniors, da Argentina, às 16h (horário de Brasília). A partida, pelas quartas de final da Copa Libertadores Feminina, será realizada em Buenos Aires.

Leia também

A equipe brasileira chega para a partida com favoritismo. As Brabas terminaram a primeira fase na liderança do Grupo A, deixando para trás Independiente Dragonas, do Equador, Santa Fé, da Colômbia e Always Ready, da Bolívia. Vale lembrar que o Corinthians é pentacampeão da competição, levando para casa os três últimos troféus do torneio.

Já o Boca Juniors ficou na 2ª posição do Grupo B, atrás apenas da Ferroviária-SP, empatando sem gols com a equipe brasileira na última rodada da primeira fase.

Onde assistir

O duelo entre Corinthians e Boca Juniors pelas quartas de final da Copa Libertadores Feminina terá transmissão em TV Fechada (SporTV, XSports) e Streaming (CazeTV e Meu Timão).

Últimas Notícias

