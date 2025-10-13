corintiano,-ex-presidente-do-inss-diz-que-foto-com-leila-“pegou-mal”

O ex-presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) Alessandro Stefanutto afirmou que uma foto ao lado de Leila Pereira, dirigente do Palmeiras e ex-presidente da Crefisa, lhe causou “prejuízo pessoal” por ele ser corintiano.

Stefanutto presta depoimento nesta segunda-feira (13/10) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no instituto.

“Essa foto me causou muito prejuízo, porque eu sou corintiano. Muito prejuízo pessoal! Vejam na minha rede. Mas uma foto não quer dizer que haja qualquer coisa em desacordo. Porque normalmente os desacordos, o senhor foi promotor, sabe disso, não são feitos tirando foto”, declarou o depoente.

A Farra do INSS

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados. As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela PF e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela corporação na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril e que culminou nas demissões do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Stefanutto respondia às perguntas do relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), sobre a relação da Crefisa com o INSS, já que a instituição financeira possui contrato com o instituto para realizar pagamentos a aposentados e pensionistas.

Depois que a foto foi exibida no telão do colegiado, o ex-presidente do INSS afirmou que o registro foi feito na sede da Crefisa, em São Paulo. Gaspar então questionou: “Acha natural um presidente da maior autarquia que temos no país manter essa relação de proximidade com um tomador de serviço?”.

Não é a primeira vez que a Crefisa é citada na CPMI. Na semana passada, o senador Marcos Rogério (PL-RO) afirmou que a instituição “pagou para ter a folha do INSS”.

“A Crefisa pagou para ter a folha do INSS. Era um bom negócio, não para os aposentados, mas para o banco. Por que, afinal de contas, embutido a essa compra milagrosa também teria o consignado”, declarou o parlamentar.

O relator não descarta convidar Leila para prestar depoimento ao colegiado.