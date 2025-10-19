Coritiba e Athletico-PR fazem clássico decisivo em briga pelo acesso

Sete pontos separam Coritiba e Athletico-PR na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série B. Neste domingo (19/10), às 18h30, as duas equipes medem forças no Couto Pereira em clássico decisivo para as duas equipes.

O Coxa é o líder da competição com 56 pontos e busca abrir a vantagem no clássico. Quem pode interromper a sequência é o Furacão. O rival possui 49 pontos e está na sétima posição. Se vencer, pode encostar no G-4 e seguir sonhando em disputar a elite em 2026. O Goiás, 4º colocado, soma 52 pontos até o momento.

A maior rivalidade do estado do Paraná ganha um novo episódio neste final de semana. O favoritismo para o clássico pertence ao time verde e branco. No topo da tabela, a equipe comandada pelo técnico Mozart Santos tem 16 vitórias na temporada e pode chegar a marca de cinco jogos sem perder para o rival.

Por outro lado, o Athletico-PR não vence há três rodadas e pode perder posições na tabela se não conseguir pontuar diante do Coxa. O time treinado por Odair Hellman tem 14 tentos na campanha, mas segue em busca do acesso para a Série A.