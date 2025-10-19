19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Coritiba e Athletico-PR fazem clássico decisivo em briga pelo acesso

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
coritiba-e-athletico-pr-fazem-classico-decisivo-em-briga-pelo-acesso

Sete pontos separam Coritiba e Athletico-PR na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série B. Neste domingo (19/10), às 18h30, as duas equipes medem forças no Couto Pereira em clássico decisivo para as duas equipes.

Leia também

O Coxa é o líder da competição com 56 pontos e busca abrir a vantagem no clássico. Quem pode interromper a sequência é o Furacão. O rival possui 49 pontos e está na sétima posição. Se vencer, pode encostar no G-4 e seguir sonhando em disputar a elite em 2026. O Goiás, 4º colocado, soma 52 pontos até o momento.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Gabriel Machado/NurPhoto via Getty Images2 de 3

Gabriel Machado/NurPhoto via Getty Images3 de 3

Gabriel Machado/NurPhoto via Getty Images

A maior rivalidade do estado do Paraná ganha um novo episódio neste final de semana. O favoritismo para o clássico pertence ao time verde e branco. No topo da tabela, a equipe comandada pelo técnico Mozart Santos tem 16 vitórias na temporada e pode chegar a marca de cinco jogos sem perder para o rival.

Por outro lado, o Athletico-PR não vence há três rodadas e pode perder posições na tabela se não conseguir pontuar diante do Coxa. O time treinado por Odair Hellman tem 14 tentos na campanha, mas segue em busca do acesso para a Série A.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost