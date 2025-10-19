19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Coroa de 1,3 mil diamantes roubada no Louvre é encontrada em rua de Paris

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
coroa-de-1,3-mil-diamantes-roubada-no-louvre-e-encontrada-em-rua-de-paris

O roubo de joias no Museu do Louvre chocou o mundo na manhã deste domingo (19/10), e as investigações seguem em andamento para recuperar os artefatos e identificar os responsáveis. Até o momento, uma das peças levadas, uma coroa de diamantes e esmeraldas, foi encontrada danificada em uma rua de Paris, segundo informações da CNN.

A joia pertencia à imperatriz Eugenia, esposa de Napoleão III, e conta com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas. A peça do acervo foi encontrada em uma próxima ao museu, de acordo com as informações.

Veja as fotos

Divulgação/ Museu do Louvre
Divulgação/ Museu do Louvre
Melhores Destinos/ Reprodução
Melhores Destinos/ Reprodução

Leia Também

A coroa foi criada pelo ourives Alexandre-Gabriel Lemonnier, segundo o jornal Le Parisien. A peça foi produzida para impressionar os visitantes da Exposição Mundial de Paris de 1855. Ainda de acordo com uma fonte ouvida pela imprensa francesa, a joia estava exposta na vitrine mais próxima da janela da Galeria Apollo, o ponto de entrada utilizado pelos criminosos no roubo ocorrido na manhã deste domingo.

Entenda o caso

Na manhã deste domingo (19/10), o Museu do Louvre, em Paris, foi fechado na manhã após um roubo de joias no local. De acordo com o ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, os criminosos levaram apenas sete minutos para furtar as peças, que têm valor inestimável.

De acordo com o Ministério do Interior da França, o roubo aconteceu por volta das 9h30 no horário local (4h30 em Brasília), e todos os visitantes foram retirados do museu de forma segura. O ministério acrescentou ainda que o fechamento do museu foi decidido como medida de precaução, a fim de preservar as provas para a investigação.

O Ministério do Interior informou, em comunicado, que uma relação completa dos itens roubados está sendo elaborada. “Além do valor de mercado, os itens têm valor patrimonial e histórico inestimáveis”, disse a autoridade.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost