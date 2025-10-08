08/10/2025
Coronel do Egito agradece Brasil por apoio em questões de segurança

coronel-do-egito-agradece-brasil-por-apoio-em-questoes-de-seguranca

O coronel Ahmed Salah, atual adido de Defesa do Egito em Brasília, agradeceu pela parceria com o Brasil em questões de segurança no Oriente Médio. A declaração do militar egípcio aconteceu nesta quarta-feira (8/10), durante as comemorações do 52º aniversário das Vitórias de Outubro.

“Expresso meus sinceros agradecimentos e apreço ao Ministério da Defesa e ao Estado-Maior pela constante abertura, plena transparência e determinação em alcançar os objetivos que aspiramos, a fim de continuar o caminho de cooperação exemplar entre os nossos países”, disse Salah na cerimônia, que relembra a retomada da Península do Sinai em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur, ou Guerra de Outubro para os egípcios.

Recentemente, os dois países trabalharam em conjunto durante a retirada de brasileiros da Faixa de Gaza. Em 2023, o governo brasileiro pediu ajuda ao Egito na operação que repatriou cidadãos do Brasil.

Além da parceria militar em missões de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas (ONU) e do intercâmbio de experiências em Defesa, Brasil e Egito estreitaram as relações recentemente.

Em 2024, durante a cúpula dos Brics na África do Sul, o Egito foi anunciado como um dos novos países que entrariam no bloco de economias emergentes.

logo-contil-1.png

