Coronel Ulysses destina recursos para revitalização do mercado municipal de Porto Walter

05/10/2025
O município de Porto Walter recebeu uma excelente notícia: foi dada a ordem de serviço para o início das obras de reforma do mercado municipal, uma conquista viabilizada graças à atuação e às emendas do deputado federal Coronel Ulysses.

Espaço atual do mercado municipal, que será revitalizado para feirantes e consumidores/Foto: Ascom

Com investimento de R$ 500 mil, a obra vai garantir um espaço mais estruturado e digno para os feirantes e consumidores, impulsionando a economia local e melhorando as condições de trabalho dos pequenos empreendedores.

Mercado municipal de Porto Walter passará por reforma com investimento de R$ 500 mil/Foto: Ascom

“O mercado é o coração econômico de Porto Walter. Essa reforma é uma forma de valorizar quem trabalha, gera renda e sustenta famílias com muito esforço. Nosso mandato tem compromisso com resultados reais, que chegam na ponta e mudam a vida das pessoas”, afirmou o deputado.

Feirantes e moradores acompanham o anúncio das obras que vão impulsionar a economia local/Foto: Ascom

Com mais essa ordem de serviço, Coronel Ulysses reafirma seu protagonismo como parlamentar que luta para levar recursos e desenvolvimento para todos os municípios do Acre.

Ordem de serviço garante o investimento de R$ 500 mil/Foto: Ascom

