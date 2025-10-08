08/10/2025
Coronel Ulysses é destaque com PL que endurece penas para crimes contra agentes de segurança

O PL prevê aumento de pena para crimes praticados contra policiais, bombeiros, guardas municipais e outros agentes

O deputado federal Coronel Ulysses (União-Ac) voltou a ganhar destaque nacional após seu projeto de lei que endurece as penas para crimes cometidos contra agentes de segurança pública ser citado em grandes veículos de imprensa, como a GloboNews. A proposta tem mobilizado parlamentares e especialistas da área, sendo vista como uma resposta firme ao avanço da criminalidade no país.

O projeto de lei entrou na pauta do plenário da Câmara e será votado ainda nesta semana | Foto: Ascom

O texto apresentado pelo parlamentar prevê aumento de pena para crimes praticados contra policiais, bombeiros, guardas municipais e outros agentes que atuam na linha de frente da segurança. O objetivo, segundo Ulysses, é reforçar o respeito à autoridade e garantir mais proteção àqueles que arriscam a vida diariamente em defesa da sociedade.

“Não é justo que o criminoso seja tratado com benevolência enquanto o agente público, que cumpre seu dever, é exposto à morte. É hora de o Brasil mostrar que respeita quem o protege”, afirmou o deputado.

O projeto foi destaque em nível nacional e ampliou o reconhecimento do deputado como uma das vozes mais atuantes na defesa da segurança pública no Congresso Nacional.

O projeto de lei entrou na pauta do plenário da Câmara e será votado ainda nesta semana.

Com essa iniciativa, Coronel Ulysses reafirma seu compromisso com o combate à impunidade e com políticas que fortalecem as forças de segurança, não apenas no Acre, mas em todo o Brasil.

Assista ao vídeo da matéria abaixo

 

