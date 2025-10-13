13/10/2025
Coronel Ulysses garante capacitação de policiais acreanos com a SWAT nos Estados Unidos

O deputado federal Coronel Ulysses viabilizou, por meio de emenda parlamentar, a participação de 35 agentes de segurança do Acre na terceira turma de treinamento da SWAT americana, no Condado de Lake County, na Flórida. Policiais Civis, Militares, Penais e Bombeiros terão acesso a uma das formações mais reconhecidas do mundo em operações táticas e combate a situações de alto risco.

O que é o curso da SWAT e sua importância

O treinamento oferecido pela SWAT (Special Weapons and Tactics) é considerado um dos mais avançados em intervenções especiais, combate ao crime organizado, resgate de reféns e atuação em ambientes de alto risco. Durante o curso, os agentes acreanos aprenderão técnicas de intervenção tática, manuseio de armamento de elite, negociação em crises e estratégias de operações urbanas e rurais.

Essa capacitação eleva o nível técnico dos profissionais de segurança do Acre, garantindo mais eficiência nas operações do dia a dia. A troca de experiência com especialistas internacionais trará novas estratégias para fortalecer o combate à criminalidade no estado.

Coronel Ulysses reforçou que o investimento em capacitação é prioridade de seu mandato. “Investir na qualificação das forças de segurança é investir na proteção da nossa população. Essa formação representa um grande avanço para o Acre, elevando o preparo dos nossos agentes para enfrentar os desafios diários da segurança pública”, afirmou.

Graças à iniciativa do deputado, os agentes terão acesso a treinamento de alto nível, fortalecendo o combate ao crime e aprimorando a atuação das forças de segurança no estado.

