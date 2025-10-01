01/10/2025
Corpo de professor que estava desaparecido é encontrado em loteamento; IML faz retirada

O corpo será encaminhado ao IML de Rio Branco para os procedimentos de necropsia e identificação formal

O corpo de Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, professor de dança e representante comercial desaparecido há quase uma semana, foi encontrado nesta quarta-feira (1º) no loteamento Saraiva, no município de Epitaciolândia. A informação foi confirmada há poucas horas pelo site O Alto Acre.

SAIBA MAIS: Carro de professor desaparecido é encontrado em ramal na Bolívia e passa por perícia

Corpo do professor foi encontrado nesta quarta-feira/Foto: Reprodução

Imagens mostram o rabecão do Instituto Médico Legal (IML) retirando o corpo do local. Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte, e a Polícia Civil de Epitaciolândia conduz as investigações. O corpo será encaminhado ao IML de Rio Branco para necropsia e identificação formal.

O carro de Regis havia sido encontrado anteriormente na Bolívia, mas as autoridades confirmaram que o corpo localizado naquele país, noticiado em matérias anteriores, não é do professor.

