Corpo do professor Régis chega a Epitaciolândia nesta quinta-feira para sepultamento

02/10/2025
Familiares e amigos aguardam nesta quinta-feira (2) a chegada do corpo do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Correia, conhecido como “Régis”, em Epitaciolândia.

O velório terá início às 13h30, com ponto de encontro em frente ao Fórum do município, de onde o cortejo seguirá até o cemitério para o sepultamento.

A morte de Régis causou grande comoção na comunidade local. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (25) e foi encontrado sem vida no dia 1º de outubro, enterrado nos fundos da casa de um dos suspeitos do crime, no loteamento Saraiva.

A Polícia Civil prendeu duas pessoas apontadas como envolvidas no homicídio. Durante interrogatório, um dos investigados, identificado pelas iniciais V.O.S., confessou ter ocultado o corpo e indicou o local da cova. Segundo a polícia, a escavação foi feita com ferramentas fornecidas por M.F., também detida em flagrante.

As investigações indicam que o assassinato teria ocorrido no mesmo dia do desaparecimento, após uma discussão entre a vítima e V.O.S. O caso foi enquadrado nos artigos 121 (homicídio) e 211 (ocultação de cadáver) do Código Penal.

Enquanto as autoridades avançam nas apurações, a despedida marcada para esta quinta-feira deve reunir familiares, amigos e alunos de Régis, que lembram dele como um profissional dedicado e um amigo querido.

