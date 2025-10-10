Corpo é encontrado em área rural de Cruzeiro do Sul; polícia investiga possível homicídio

Na madrugada desta sexta-feira (11), um corpo do sexo masculino foi encontrado no Ramal 2, na Vila Santa Luzia, localizada às margens do ramal, em Cruzeiro do Sul. Segundo as autoridades, há fortes indícios de homicídio, embora a identidade da vítima ainda não tenha sido confirmada.

O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município, onde permanece até o momento da publicação desta matéria. Como a vítima não portava documentos, a identificação ainda não foi possível.

De acordo com informações apuradas, o corpo deve permanecer no IML até por volta das 11h da manhã, quando familiares devem chegar para tentar fazer o reconhecimento.

A Polícia Civil investiga o caso e busca esclarecer as circunstâncias do crime, bem como localizar possíveis testemunhas ou envolvidos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O local onde o corpo foi encontrado é uma área rural de difícil acesso, o que pode dificultar a coleta de informações. A perícia já foi acionada e colheu os primeiros vestígios que poderão auxiliar na investigação.

A população pode colaborar com as investigações repassando informações de forma anônima às autoridades locais.