10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Corpo é encontrado em área rural de Cruzeiro do Sul; polícia investiga possível homicídio

O local onde o corpo foi encontrado é uma área rural de difícil acesso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na madrugada desta sexta-feira (11), um corpo do sexo masculino foi encontrado no Ramal 2, na Vila Santa Luzia, localizada às margens do ramal, em Cruzeiro do Sul. Segundo as autoridades, há fortes indícios de homicídio, embora a identidade da vítima ainda não tenha sido confirmada.

A Polícia Civil investiga o caso e busca esclarecer as circunstâncias do crime | Foto: Reprodução

O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município, onde permanece até o momento da publicação desta matéria. Como a vítima não portava documentos, a identificação ainda não foi possível.

De acordo com informações apuradas, o corpo deve permanecer no IML até por volta das 11h da manhã, quando familiares devem chegar para tentar fazer o reconhecimento.

A Polícia Civil investiga o caso e busca esclarecer as circunstâncias do crime, bem como localizar possíveis testemunhas ou envolvidos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O local onde o corpo foi encontrado é uma área rural de difícil acesso, o que pode dificultar a coleta de informações. A perícia já foi acionada e colheu os primeiros vestígios que poderão auxiliar na investigação.

A população pode colaborar com as investigações repassando informações de forma anônima às autoridades locais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost