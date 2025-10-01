01/10/2025
Universo POP
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote

Corpo encontrado na Bolívia pode ser de professor acreano desaparecido há quase uma semana

O corpo apresentava um corte no pescoço

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Café Com Notícias, programa da TV 5, um corpo foi encontrado nesta quarta-feira (1) em um ramal na Bolívia e pode ser o do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, que está desaparecido há quase uma semana.

SAIBA MAIS: Carro de professor desaparecido é encontrado em ramal na Bolívia e passa por perícia

O corpo foi encontrado próximo ao carro do professor/Foto: Reprodução

O corpo foi localizado próximo ao carro da vítima, encontrado ainda na terça-feira (30), depois que Regis foi visto cruzando a fronteira no último dia 25.

O local, situado a cerca de 16 km de Cobija, próximo à Villa Rosário, conhecida como “Barzola”, é uma região frequentemente utilizada por criminosos.

Um correspondente da TV informou que o corpo foi encontrado nesta quarta-feira.

“Olá, meu caro amigo Washington Aquino. Informação que chega neste momento, na manhã desta quarta-feira, à nossa equipe de reportagem da delegacia do município de Epitaciolândia é que um corpo foi encontrado próximo ao veículo do professor Reginaldo Silva Corrêa, o Regis. A Polícia Civil está se deslocando para o local na Bolívia”, disse.

O corpo apresentava um corte no pescoço.

“A Polícia Nacional Boliviana já acionou o Instituto Médico Legal da capital acreana, pois há o trâmite de que o IML de Rio Branco venha buscar o corpo aqui em Cobija, na Bolívia. Portanto, é notícia de momento, informação da Polícia Civil do município de Epitaciolândia”, acrescentou.

O ContilNet entrou em contato com o IML, que informou que a ocorrência ainda não havia sido registrada na capital até o fechamento desta reportagem.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost