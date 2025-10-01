Corpo encontrado na Bolívia pode ser de professor acreano desaparecido há quase uma semana

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Café Com Notícias, programa da TV 5, um corpo foi encontrado nesta quarta-feira (1) em um ramal na Bolívia e pode ser o do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, que está desaparecido há quase uma semana.

O corpo foi localizado próximo ao carro da vítima, encontrado ainda na terça-feira (30), depois que Regis foi visto cruzando a fronteira no último dia 25.

O local, situado a cerca de 16 km de Cobija, próximo à Villa Rosário, conhecida como “Barzola”, é uma região frequentemente utilizada por criminosos.

Um correspondente da TV informou que o corpo foi encontrado nesta quarta-feira.

“Olá, meu caro amigo Washington Aquino. Informação que chega neste momento, na manhã desta quarta-feira, à nossa equipe de reportagem da delegacia do município de Epitaciolândia é que um corpo foi encontrado próximo ao veículo do professor Reginaldo Silva Corrêa, o Regis. A Polícia Civil está se deslocando para o local na Bolívia”, disse.

O corpo apresentava um corte no pescoço.

“A Polícia Nacional Boliviana já acionou o Instituto Médico Legal da capital acreana, pois há o trâmite de que o IML de Rio Branco venha buscar o corpo aqui em Cobija, na Bolívia. Portanto, é notícia de momento, informação da Polícia Civil do município de Epitaciolândia”, acrescentou.

O ContilNet entrou em contato com o IML, que informou que a ocorrência ainda não havia sido registrada na capital até o fechamento desta reportagem.