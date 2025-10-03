03/10/2025
Corrente do bem: ex-BBBs se unem em campanha pelos 35 anos do SUS

Escrito por Portal Leo Dias
corrente-do-bem:-ex-bbbs-se-unem-em-campanha-pelos-35-anos-do-sus

O Ministério da Saúde lançou uma collab inédita no Instagram com ex-BBBs para celebrar os 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS). Com uma votação que simula o confessionário do programa, os participantes defendem o papel e a importância do SUS na vida dos brasileiros. São 2,8 bilhões de atendimentos por ano, com cerca de 3,5 milhões de profissionais em atuação. A ação relembrou que o maior sistema público de saúde do mundo atende mais de 200 milhões de pessoas.

A campanha conta, ainda, com a participação de Fred Nicácio, médico e apresentador, que reforça que “todo mundo tem direito a ser cuidado, da atenção básica ao transplante mais complexo”. Lucas Bissoli, estudante de saúde, destaca que “o SUS faz a diferença, seja na vacinação ou na prevenção, que garante mais qualidade de vida”. Marcela Mc Gowan, médica ginecologista e obstetra, afirma: “O SUS merece o meu voto”.

Jessilane Alves, professora e bióloga, afirma que a saúde pública vai além do que a população imagina: “O SUS garante a qualidade da comida, da água e dos medicamentos que chegam à mesa dos brasileiros”. A ação é mais uma estratégia para a valorização do SUS, que está presente em cada canto do país, salvando milhões de vidas. Viva o SUS!

