corrente-do-bem:-ex-bbbs-se-unem-em-campanha-pelos-35-anos-do-sus

A campanha conta, ainda, com a participação de Fred Nicácio, médico e apresentador, que reforça que “todo mundo tem direito a ser cuidado, da atenção básica ao transplante mais complexo”. Lucas Bissoli, estudante de saúde, destaca que “o SUS faz a diferença, seja na vacinação ou na prevenção, que garante mais qualidade de vida”. Marcela Mc Gowan, médica ginecologista e obstetra, afirma: “O SUS merece o meu voto”.
Veja as fotos
Leia Também
Jessilane Alves, professora e bióloga, afirma que a saúde pública vai além do que a população imagina: “O SUS garante a qualidade da comida, da água e dos medicamentos que chegam à mesa dos brasileiros”. A ação é mais uma estratégia para a valorização do SUS, que está presente em cada canto do país, salvando milhões de vidas. Viva o SUS!