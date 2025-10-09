09/10/2025
Corrida de reabertura do Autódromo de Brasília terá entrada gratuita

O evento de reabertura do Autódromo de Brasília contará com entrada gratuita aos brasilienses. A medida foi confirmada pelo governador Ibaneis Rocha, durante cerimônia que oficializou a criação da Secretaria da Juventude, nesta quinta-feira (9/10).

Na ocasião, a corrida que marcará a estreia do novo circuito da capital será da categoria do campeonato da Stock Car, que acontecerá no dia 30 de novembro.

Os ingressos serão distribuídos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em formato ainda a ser definido.

A reabertura marca o retorno do circuito de Brasília ao calendário automobilístico depois de 11 anos. A expectativa é que o local possa receber até 100 mil pessoas por evento.

O espaço passou por reformas no traçado, nas áreas de escape e na infraestrutura, mantendo a característica original e adicionando melhorias em arquibancadas temporárias, drenagem e segurança.

Traçado

Ao todo, o circuito contará com seis variações de traçados, que permitirão corridas de diferentes categorias, como: carros, motos, arrancada e drift.

O traçado principal tem 5.384 metros de extensão, sentido horário, 16 curvas – sendo nove à direita e sete à esquerda – e três retas principais, a maior com 803 metros, a de largada com 614 metros e a reta oposta com 502 metros.

