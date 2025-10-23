CountryBeat e Ana Castela se unem em bolero inédito no novo EP “Isso É CountryBeat Vol. 2”

O primeiro volume do projeto “Isso É CountryBeat” foi um sucesso estrondoso, apresentando ao Brasil os hits “Um Maluco Cowboy” e “Apaixona Muita Gente”. Juntas, as músicas somam mais de 75 milhões de streams, milhares de vídeos nas redes sociais e posições de destaque nos principais rankings musicais do país. Agora, o CountryBeat está pronto para dar início a mais um capítulo dessa trajetória de sucesso.
Nesta quinta-feira, 23, às 21h, o duo lança o segundo volume do “Isso É CountryBeat”, em todas as plataformas de áudio. O novo EP chega com 6 faixas inéditas, incluindo duas parcerias de peso: Ana Castela, no bolero moderno “Ninguém Pode Saber”, e Luan Pereira, na envolvente “Época da Escola”.
Os videoclipes das faixas serão liberados no dia seguinte, sexta-feira, 24, ao meio-dia, no YouTube oficial do CountryBeat, registrando toda a energia e o clima de festa da gravação.
A faixa foco do lançamento, “Ninguém Pode Saber”, marca o reencontro de CountryBeat e Ana Castela em uma música que mistura romantismo, mistério e um toque de ousadia. Com refrão marcante e clima de confissão proibida, a canção promete conquistar o público logo nas primeiras horas :“A gente é sem vergonha, bebê/ Deixa só entre eu e você/ Cê pega as Country, beija as Country/ Só quando ninguém vê…”
Gravado em um megaevento em Cambé (PR) no início de julho, o projeto “Isso É CountryBeat” se consolidou como um dos grandes marcos da trajetória do duo. Com 20 faixas no total, sendo 18 autorais, e ingressos esgotados o projeto contou também com as participações especiais de Ana Castela, Luan Pereira, MC Daniel e Guilherme & Benuto, MC Tuto e Rionegro & Solimões.
Faixas:
- 1- Ninguém Pode Saber (com Ana Castela)
- 2- Época de Escola (com Luan Pereira)
- 3- Sogro de Peão
- 4- Fraquinho
- 5- Com Quem Será
- 6- Medley dos Arrochas