CountryBeat e Ana Castela se unem em bolero inédito no novo EP “Isso É CountryBeat Vol. 2”

Os videoclipes das faixas serão liberados no dia seguinte, sexta-feira, 24, ao meio-dia, no YouTube oficial do CountryBeat, registrando toda a energia e o clima de festa da gravação.

A faixa foco do lançamento, “Ninguém Pode Saber”, marca o reencontro de CountryBeat e Ana Castela em uma música que mistura romantismo, mistério e um toque de ousadia. Com refrão marcante e clima de confissão proibida, a canção promete conquistar o público logo nas primeiras horas :“A gente é sem vergonha, bebê/ Deixa só entre eu e você/ Cê pega as Country, beija as Country/ Só quando ninguém vê…”

Gravado em um megaevento em Cambé (PR) no início de julho, o projeto “Isso É CountryBeat” se consolidou como um dos grandes marcos da trajetória do duo. Com 20 faixas no total, sendo 18 autorais, e ingressos esgotados o projeto contou também com as participações especiais de Ana Castela, Luan Pereira, MC Daniel e Guilherme & Benuto, MC Tuto e Rionegro & Solimões.

Faixas: