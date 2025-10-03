Courrèges desaponta com limitações femininas em nova coleção. Entenda

03/10/2025
Escrito por Metrópoles
courreges-desaponta-com-limitacoes-femininas-em-nova-colecao.-entenda

Inspirado em um verão que passou em Ibiza, na Espanha, o diretor criativo Nicolas Di Felice propôs uma coleção “preparada para o sol” no spring/summer 2026 da Courrèges. Para isso, além de montar um desfile com iluminação e temperatura propositalmente crescentes, com óculos escuros inclusos no convite, o estilista trabalhou peças que cobrem o rosto das modelos. Entre elas, tops estruturados com painéis até a altura dos olhos e bonés com véu por dentro da saia, descritos pelo WWD como inspirados em um item de arquivo da grife francesa.

Vem saber mais, e aproveite para assistir ao desfile no vídeo abaixo!

Limitações na vestimenta

O que, por um lado, parece um trocadilho literal com férias ensolaradas e aquecimento global, remete, mesmo que não intencionalmente, às imposições do vestuário feminino na cultura de países como o Afeganistão. Por lá, desde 2022, o Talibã passou a impor decretos que obrigam mulheres a cobrir totalmente o rosto em público, em geral com burca ou niqab.

Apesar do tom de leveza da coleção, trabalhada em tecidos finos e fluidos, as primeiras silhuetas — bonés com véus e painéis que cobrem parte do rosto — podem ser visualmente lidas como uma evocação de véus faciais. O próprio Nicolas Di Felice, porém, disse nos bastidores que as peças funcionam como bloqueadores UV e foram inspiradas em produtos que havia visto na Tailândia, não em motivos religiosos, de acordo com a Vogue Runway.

Desfile da coleção primavera/verão 2026 da Courrèges - MetrópolesBloqueadores de raios UV na coleção SS26 da Courrèges, usados como véus

 

Desfile da coleção primavera/verão 2026 da Courrèges - MetrópolesOutro detalhe da coleção que, em uma análise semiótica, pode ser visto como um fator limitante à vestimenta feminina

 

Desfile da coleção primavera/verão 2026 da Courrèges - MetrópolesVisão lateral do detalhe

 

Desfile da coleção primavera/verão 2026 da Courrèges - MetrópolesOs “véus” se assemelham às limitações à vestimenta feminina em países como o Afeganistão

 

Desfile da coleção primavera/verão 2026 da Courrèges - MetrópolesSegundo o diretor criativo, a referência para as peças não é religiosa

Futurismo prático da Courrèges

Famosa pela abordagem futurista e prática, a grife francesa foi fundada em 1961 por André Courrèges (1923-2016), na época considerado moderno e inovador. Nicolas Di Felice, atual diretor criativo, foi nomeado para o cargo em 2020.

Veja mais looks da coleção SS26 na galeria abaixo:

