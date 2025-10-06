06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Covardia e crueldade: mulher é golpeada a facão com bebê no colo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
covardia-e-crueldade:-mulher-e-golpeada-a-facao-com-bebe-no-colo

Uma mulher que segurava um bebê de 4 meses no colo foi brutalmente agredida com golpes de facão pelo companheiro (foto em destaque), em um ataque cruel e covarde ocorrido nesse sábado (4/9), no setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia (GO).

Imagens do circuito de segurança mostram a violência na calçada em frente a comércios locais. A vítima tenta se defender enquanto o agressor desferia vários golpes de facão.

Leia também

Durante a ação, ela consegue entregar a criança a uma comerciante, mas o homem continua atacando a companheira. Um homem ainda tenta intervir para impedir a violência, mas o agressor aponta o facão em sua direção, fazendo-o recuar. A vítima sofreu múltiplas lesões pelo corpo.

As imagens são impactantes; veja:

3 imagensLesões no braçoO homem que agrediu a mulher com golpes de facão foi preso pela PMGOFechar modal.1 de 3

Lesões nas costas da vítima

Imagem cedida ao Metrópoles2 de 3

Lesões no braço

Imagem cedida ao Metrópoles3 de 3

O homem que agrediu a mulher com golpes de facão foi preso pela PMGO

Reprodução / PMGO

Após as agressões, o homem de 35 anos foi detido pela Polícia Militar de Goiás, em uma construção vazia. A mulher relatou à equipe policial que o companheiro teria usado drogas e depois, a acusou de traição.

O caso agora está sob investigação da Polícia Civil (PCGO).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost