Covardia e crueldade: mulher é golpeada a facão com bebê no colo

Uma mulher que segurava um bebê de 4 meses no colo foi brutalmente agredida com golpes de facão pelo companheiro (foto em destaque), em um ataque cruel e covarde ocorrido nesse sábado (4/9), no setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia (GO).
Imagens do circuito de segurança mostram a violência na calçada em frente a comércios locais. A vítima tenta se defender enquanto o agressor desferia vários golpes de facão.
Durante a ação, ela consegue entregar a criança a uma comerciante, mas o homem continua atacando a companheira. Um homem ainda tenta intervir para impedir a violência, mas o agressor aponta o facão em sua direção, fazendo-o recuar. A vítima sofreu múltiplas lesões pelo corpo.
As imagens são impactantes; veja:
3 imagensFechar modal.1 de 3
Lesões nas costas da vítima
Imagem cedida ao Metrópoles2 de 3
Lesões no braço
Imagem cedida ao Metrópoles3 de 3
O homem que agrediu a mulher com golpes de facão foi preso pela PMGO
Reprodução / PMGO
Após as agressões, o homem de 35 anos foi detido pela Polícia Militar de Goiás, em uma construção vazia. A mulher relatou à equipe policial que o companheiro teria usado drogas e depois, a acusou de traição.
O caso agora está sob investigação da Polícia Civil (PCGO).