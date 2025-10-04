Covid-19 mata mais de 30 pessoas no Acre em 2025 e já supera em mais de 130% total de 2024

O Acre voltou a enfrentar crescimento de casos e óbitos por Covid-19 em 2025. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o estado já contabiliza 33 mortes confirmadas neste ano, diante dos 14 óbitos registrados em 2024.

O levantamento aponta que a procura por vacinas segue baixa. Em setembro, 16.040 pessoas em Rio Branco buscaram imunização contra a doença, enquanto no interior do estado foram aplicadas apenas 6.613 doses. Desde 2023, o Acre soma 16.900 casos confirmados e 77 mortes pela Covid-19.

Somente em 2025, Rio Branco registrou sete óbitos, parte de um total de 42 mortes desde o início da pandemia na capital. O aumento preocupa autoridades de saúde, que reforçam a importância da vacinação e das medidas preventivas.

As mortes no primeiro semestre deste ano ocorreram em diferentes municípios: Rio Branco (4), Cruzeiro do Sul (3), Feijó e Tarauacá (2 cada), Assis Brasil, Xapuri, Capixaba e Marechal Thaumaturgo (1 cada).

Especialistas e órgãos de saúde alertam que a imunização é a principal ferramenta para reduzir complicações e mortes pela Covid-19. A secretaria recomenda que a população procure as unidades de saúde para atualizar o esquema vacinal e adotar medidas de proteção individual, como o uso de máscaras em locais fechados e a higienização das mãos.