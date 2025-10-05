05/10/2025
Cowboy de Assis Brasil que compete internacionalmente é ovacionado durante homenagem na final do rodeio

Yan enviou um recado de incentivo aos competidores, lembrando suas origens e o início da carreira em Assis Brasil

A final do rodeio da Expo Fronteira 2025, realizada neste domingo (5) em Assis Brasil, foi marcada por um momento de forte emoção. Antes das montarias decisivas, o público acompanhou no telão uma mensagem especial do peão Yan Victor Cunha, natural do município, que hoje representa o Acre em competições nacionais e internacionais.

A trajetória de Yan Victor, que começou nas arenas simples do interior acreano e hoje alcança/Foto: Reprodução

No vídeo, Yan enviou um recado de incentivo aos competidores, lembrando suas origens e o início da carreira em Assis Brasil. “Nunca desistam dos seus sonhos. Um dia eu estive aí, e hoje estou competindo fora, levando o nome da nossa terra”, disse o peão.

O momento simbolizou que acreditar nos próprios sonhos ainda é o maior combustível para vencer. A trajetória de Yan Victor, que começou nas arenas simples do interior acreano e hoje alcança o cenário internacional, inspira não apenas os competidores, mas toda a juventude que acompanhou a homenagem.

Encerrando a Expo Fronteira 2025 com grande estilo, o rodeio tem competidores de vários municípios acreanos e conta com R$ 30 mil reais em premiações.

