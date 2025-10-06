Cowboy de Sena Madureira vence o Rodeio da ExpoFronteira 2025 com montaria perfeita; veja

06/10/2025
A final do rodeio da Expo Fronteira 2025, realizada neste domingo (5), foi marcada por emoção, equilíbrio e grandes performances na arena de Assis Brasil. O grande campeão da noite foi o peão Gelconia Silva, representante de Sena Madureira, que conquistou o primeiro lugar com 257 pontos, após montar os oito segundos regulamentares e garantir o melhor desempenho entre os finalistas.

Ele era representante do município de Sena Madureira/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O vice-campeão foi Anailson Silva, de Assis Brasil, que também completou a montaria, somando 248 pontos e levando o público ao delírio. Entre os cinco finalistas, três eram de Assis Brasil, um de Sena Madureira e um do Bujari, demonstrando o talento e a força dos competidores acreanos no circuito de rodeios.

A premiação foi uma das mais aguardadas do evento. O campeão, Gelconia Silva, levou para casa uma motocicleta zero quilômetro; o vice, Anailson Silva, recebeu R$ 7 mil; o terceiro colocado, Bruno Torres, ficou com R$ 5 mil; o quarto, com R$ 4 mil; e o quinto colocado, R$ 2 mil.

Vencedor levou uma caminhonete zero km/Foto: Juan Diaz/ContilNet

Com arquibancadas lotadas e aplausos de pé, o rodeio encerrou a Expo Fronteira com chave de ouro, consolidando o evento como uma das maiores celebrações culturais e esportivas da tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru.

