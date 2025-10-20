20/10/2025
Cozinheira é assassinada pelo CV na frente dos filhos após se recusar a envenenar policiais

Filho da vítima relatou que o adolescente já havia ameaçado a mãe anteriormente

Uma mulher de 45 anos, que atuava como cozinheira em uma unidade da Polícia Militar do Ceará, foi executada a tiros dentro de sua residência em Saboeiro (CE), na noite de sábado (18/10). O crime ocorreu na frente de seus dois filhos, incluindo uma menina de 12 anos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a prisão em flagrante de dois homens, de 20 e 21 anos, e a apreensão de um adolescente, todos suspeitos de envolvimento no homicídio.

Filho da vítima relatou que o adolescente já havia ameaçado a mãe anteriormente/Foto: Reprodução

Segundo depoimento do filho da vítima, o adolescente já havia ameaçado a mãe dias antes do assassinato. Policiais militares relataram que Antônia, em conversas anteriores, deixou claro que não envenenaria a comida deles, afirmando que só faria mal a quem “gosta de vagabundo, mas não à polícia”, conforme relatos registrados pelos investigadores.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura autoria, motivação e possíveis mandantes do crime. As prisões e a apreensão do menor foram realizadas para garantir a continuidade das diligências e aprofundar a investigação.

