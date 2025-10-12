Cozinheiro estranha ausência de cliente e acaba salvando sua vida

Todos os dias, Charlie Hicks dirigia até o Shrimp Basket, um restaurante em Pensacola, na Flórida, nos Estados Unidos, e sempre pedia o mesmo prato. A relação com a equipe era tão próxima que, recentemente, os funcionários chegaram a organizar uma festa para comemorar o 78º aniversário do idoso.

Essa rotina já durava cerca de 10 anos. Por isso, quando perceberam que o “Sr. Hicks”, como era carinhosamente chamado, estava ausente há dois dias, os funcionários decidiram ligar para saber como ele estava.

Ao telefone, Charlie disse que sentia saudades de casa e perguntou se poderiam levar um gumbo — seu prato favorito — até o apartamento dele. A equipe do restaurante prontamente atendeu ao pedido e passou a fazer as entregas durante alguns dias.

Donell Stallworth, cozinheiro

Após esse dia, os funcionários do restaurante não tiveram mais notícias do idoso, e suas ligações iam diretamente para a caixa postal — o que deixou toda a equipe preocupada.

Preocupado com o sumiço, o cozinheiro Donell Stallworth decidiu ir até o apartamento do cliente. Bateu na porta, mas não houve resposta. Até que, finalmente, ouviu uma voz fraca e angustiada vinda do interior: “Socorro, socorro. Por favor, abra a porta.”

Em entrevista à emissora norte-americana WEAR-TV, Donell contou que encontrou seu amigo caído no chão, incapaz de se mover. O idoso havia sofrido uma queda, quebrado duas costelas e estava desidratado, além de apresentar dores nas costas e complicações de saúde pré-existentes.

O cozinheiro acionou imediatamente os serviços de emergência, que levaram Charlie ao hospital. Após o atendimento inicial, ele foi transferido para uma clínica de reabilitação.