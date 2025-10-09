CPMI do INSS aprova nova convocação de advogado que denunciou fraudes

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o desvio indevido de dinheiro no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, nesta quinta-feira (9/10), um requerimento para uma nova convocação do advogado Eli Cohen para prestar depoimento na comissão.
Cohen foi o responsável por fazer as primeiras denúncias do esquema. Foi ele quem repassou as primeiras informações ao portal Metrópoles.
O advogado já havia prestado depoimento na CPMI no dia 1º de setembro; entretanto, seu nome voltou à tona após parlamentares apresentaram um novo requerimento solicitando sua ida novamente como testemunha, para prestar novos esclarecimentos.
A CPMI foi instaurada em agosto deste ano para apurar o esquema de fraudes milionário no INSS, que desviava dinheiro das contas de aposentados e pensionistas sem autorização.
A “Farra do INSS” foi revelada pelo Metrópoles, em dezembro de 2023, desencadeando a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF), que prendeu várias pessoas envolvidas no esquema. As revelações feitas pelo portal também resultaram na queda do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.
Outros requerimentos
Em acordos entre oposição e governo, foram retirados os itens 25, 26, 27, 28, 29 e 78. Com isso, foi derrubada a ida do ex-chefe de Gabinete do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e advogados supostamente envolvidos no esquema.