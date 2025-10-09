09/10/2025
CPMI do INSS: dirigente sindical afirma que irmão de Lula não exercia cargo administrativo

Escrito por Portal Leo Dias
Após permanecer calado durante boa parte da sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), Milton Baptista de Souza Filho, decidiu quebrar o silêncio e responder a uma questão sobre o papel de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na entidade.

Milton, que havia sido orientado pelo advogado a não se manifestar, explicou que Frei Chico nunca desempenhou atividades administrativas ou financeiras no sindicato, limitando-se à atuação política. “Contrariando o meu advogado, eu quero dizer que ele nunca teve esse papel administrativo do sindicato, só político, de representação sindical. Nada mais que isso. E não precisei, de nenhum momento, solicitar a ele que abrisse qualquer porta do governo”, afirmou o dirigente.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), Milton Baptista de Souza FilhoReprodução: Instagram
Foto: Sebastião Moreira/EFE
José Ferreira da Silva é vice-presidente do SindnapiFoto: Sebastião Moreira/EFE
Reprodução: Sindnapi/Ricardo Stuckert/Montagem
Sede do Sindnapi, que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei ChicoReprodução: Sindnapi/Ricardo Stuckert/Montagem
Reprodução: Agência Brasil
Lula apresenta novo slogan do governo em reunião com ministrosReprodução: Agência Brasil
Foto: Monalisa Lins/AE
Frei Chico em foto segurando o cartaz com o rosto do irmãoFoto: Monalisa Lins/AE

A decisão de Milton em falar ocorreu após insistência do deputado Paulo Pimenta (PT/RS), que questionou diretamente o envolvimento do irmão do presidente. O silêncio do depoente até então vinha causando tensão na comissão, e o relator Alfredo Gaspar (União/AL) chegou a sugerir a convocação de Frei Chico caso as respostas continuassem sendo negadas.

“E eu acho uma injustiça muito grande se o senhor permanecer em silêncio porque o seu silêncio pode trazer esse cidadão para ser ouvido aqui”, afirmou Gaspar, provocando reação imediata de Pimenta, que classificou a fala como tentativa de intimidação. “Quem decide se alguém vai vir aqui ou não é a comissão, é o plenário da comissão”, rebateu o petista.

O Sindnapi está entre as entidades investigadas pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), mas Frei Chico não figura entre os alvos das apurações. Apesar de ser vice-presidente do sindicato, o irmão de Lula ainda não teve a convocação aprovada pela CPMI, que, nesta fase, tem priorizado ouvir os dirigentes e representantes legais das instituições sob investigação.

O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos/MG), afirmou que o colegiado deve votar, na próxima semana, um requerimento para que Frei Chico seja ouvido oficialmente. O caso reforça o interesse da oposição em explorar possíveis ligações entre a entidade e o governo. Até o momento, não há indícios formais de participação direta do irmão do presidente nas irregularidades investigadas.

