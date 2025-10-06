CPMI do INSS ouve empresário do DF nesta segunda (6/10)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ouve, nesta segunda-feira (6/10), às 16h, o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti (foto de destaque),conhecido no meio corporativo e político de Brasília. O escândalo das fraudes no INSS foi revelado pelo Metrópoles.

Fernando Cavalcanti vai depor como testemunha. Ele é citado nas investigações da Polícia Federal (PF) que apuram as fraudes em aposentadorias e pensões. O empresário é ex-sócio do advogado Nelson Willians, outro alvo da PF e da CPMI.

Inicialmente, seu depoimento estava marcado para 29 de setembro, mas foi adiado, porque não daria tempo de realizar duas oitivas, sendo a segunda com o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Ferreira Lopes.

A Farra do INSS

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados. As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela PF e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela corporação na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril e que culminou nas demissões do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Leia também

Em 12 de setembro passado, Fernando Cavalcanti foi alvo de buscas e apreensão no âmbito da Operação Sem Descontos. Entre os bens apreendidos na casa do empresário, no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, chamaram a atenção: uma Ferrari vermelha; uma réplica do carro de Fórmula 1, usado por Ayrton Senna; relógios de luxo e dinheiro em espécie.

Fernando é administrador e CEO da empresa Valestra, voltada a serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Em 2023, o empresário recebeu da Câmara Legislativa do Distrito Federal o título de Cidadão Honorário de Brasília, em cerimônia que destacou sua atuação como anfitrião de eventos do Lide Brasília — grupo que reúne empresários e é liderado pelo empresário Paulo Octávio.

Veja os bens apreendidos na operação:

19 imagens Fechar modal. 1 de 19

Uma réplica do carro de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna está entre os bens apreendidos

Michael Melo/Metrópoles

@michaelmelo 2 de 19

Fernando Cavalcanti foi alvo de buscas e apreensão no âmbito da operação Sem Descontos

3 de 19

Obras de arte apreendidas

4 de 19

Dinheiro apreendido pela PF durante operação contra fraudes no INSS

Dinheiro apreendido pela PF durante operação contra fraudes no INSS 5 de 19

Imagem da réplica do carro de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 6 de 19

Fernando Cavalcanti foi alvo de buscas e apreensão no âmbito da operação Sem Descontos

7 de 19

Motos apreendidas

Michael Melo/Metrópoles

@michaelmelo 8 de 19

PF apreende réplica de carro de Fórmula 1 em operação contra fraudes no INSS

Reprodução/PF 9 de 19

Agentes da Polícia Federal fizeram a operação contra o empresário

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 10 de 19

Veículo apreendido na operação

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 11 de 19

Agentes da Polícia Federal fizeram a operação contra o empresário e confiscaram obras de arte

12 de 19

Agentes da Polícia Federal fizeram a operação contra o empresário

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 13 de 19

A Ferrari vermelha e a réplica do carro de Fórmula 1 usado por Senna

Michael Melo/Metrópoles

@michaelmelo 14 de 19

Ferrari vermelha apreendida

Michael Melo/Metrópoles

@michaelmelo 15 de 19

Veículo apreendido na operação

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 16 de 19

Motos que foram apreendidas

Michael Melo/Metrópoles

@michaelmelo 17 de 19

Veículos apreendidos na casa do Careca do INSS

Michael Melo/Metrópoles

@michaelmelo 18 de 19

Fernando Cavalcanti foi alvo de buscas e apreensão no âmbito da operação Sem Descontos

Michael Melo/Metrópoles

@michaelmelo 19 de 19

Uma moto Harley Davidson que estava na mansão

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo