CPMI do INSS ouve empresário do DF nesta segunda (6/10)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ouve, nesta segunda-feira (6/10), às 16h, o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti (foto de destaque),conhecido no meio corporativo e político de Brasília. O escândalo das fraudes no INSS foi revelado pelo Metrópoles.
Fernando Cavalcanti vai depor como testemunha. Ele é citado nas investigações da Polícia Federal (PF) que apuram as fraudes em aposentadorias e pensões. O empresário é ex-sócio do advogado Nelson Willians, outro alvo da PF e da CPMI.
Inicialmente, seu depoimento estava marcado para 29 de setembro, mas foi adiado, porque não daria tempo de realizar duas oitivas, sendo a segunda com o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Ferreira Lopes.
A Farra do INSS
- O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.
- As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela PF e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela corporação na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril e que culminou nas demissões do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.
Em 12 de setembro passado, Fernando Cavalcanti foi alvo de buscas e apreensão no âmbito da Operação Sem Descontos. Entre os bens apreendidos na casa do empresário, no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, chamaram a atenção: uma Ferrari vermelha; uma réplica do carro de Fórmula 1, usado por Ayrton Senna; relógios de luxo e dinheiro em espécie.
Fernando é administrador e CEO da empresa Valestra, voltada a serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Em 2023, o empresário recebeu da Câmara Legislativa do Distrito Federal o título de Cidadão Honorário de Brasília, em cerimônia que destacou sua atuação como anfitrião de eventos do Lide Brasília — grupo que reúne empresários e é liderado pelo empresário Paulo Octávio.
Veja os bens apreendidos na operação:
Uma réplica do carro de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna está entre os bens apreendidos
Fernando Cavalcanti foi alvo de buscas e apreensão no âmbito da operação Sem Descontos
Obras de arte apreendidas
Dinheiro apreendido pela PF durante operação contra fraudes no INSS
Imagem da réplica do carro de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna
Fernando Cavalcanti foi alvo de buscas e apreensão no âmbito da operação Sem Descontos
Motos apreendidas
PF apreende réplica de carro de Fórmula 1 em operação contra fraudes no INSS
Agentes da Polícia Federal fizeram a operação contra o empresário
Veículo apreendido na operação
Agentes da Polícia Federal fizeram a operação contra o empresário e confiscaram obras de arte
Agentes da Polícia Federal fizeram a operação contra o empresário
A Ferrari vermelha e a réplica do carro de Fórmula 1 usado por Senna
Ferrari vermelha apreendida
Veículo apreendido na operação
Motos que foram apreendidas
Veículos apreendidos na casa do Careca do INSS
Fernando Cavalcanti foi alvo de buscas e apreensão no âmbito da operação Sem Descontos
Uma moto Harley Davidson que estava na mansão
