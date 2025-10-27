27/10/2025
Universo POP
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair

CPMI do INSS: petista mostra foto de Lula com Trump e gera incômodo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cpmi-do-inss:-petista-mostra-foto-de-lula-com-trump-e-gera-incomodo

O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Rogério Correia (PT-MG), causou desconforto em parlamentares bolsonaristas ao exibir uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Malásia. A situação ocorreu durante a oitiva desta segunda-feira (27/10) da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Antes de exibir a imagem, Correia disse: “Tem gente que gosta de concluir com foto essas coisas. Por aí, uma pessoa que está sendo aqui blindada, que de tudo sabia, mas está sendo blindada. Por aí, a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro junto com fiscais […] Cada um tem a foto que merece. Vamos botar outra foto pra mostrar as diferenças. Essa é a foto que incomoda os bolsonaristas que estavam aflitos: o presidente Lula fazendo o que um presidente deve fazer — se distensionando, negociando e não roubando”, ironizou Correia.

Confira o vídeo:

A fala do petista foi seguida de gritos e vaias de parlamentares, que ficaram incomodados com a foto. O presidente da Comissão, Carlos Viana (Podemos-MG), precisou interromper e pedir decoro aos congressistas.

Leia também

“Gostaria de lembrar o ambiente em que nós estamos. Essa é uma CPMI […]. As pessoas esperam de nós compromisso”, disse Viana.

CPMI do INSS

A Comissão ouve, nesta segunda, o ex-diretor de Governança do INSS Alexandre Guimarães, alvo da Operação Sem Desconto da Polícia Federal (PF), por suspeita de envolvimento em fraudes.

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23/4 e que culminou nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost