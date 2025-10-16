CPMI do INSS vota requerimentos para convocação de Frei Chico

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vota, nesta quinta-feira (16/10), cinco requerimentos para a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico. Ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas (Sindinapi) e irmão de Lula. Se os requerimentos forem aprovados, ele deve prestar esclarecimentos à comissão.

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23/4 e que culminou nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

O Sindnapi, ao qual Frei Chico é vinculado, foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na última quinta-feira (9/10) no âmbito das investigações sobre descontos irregulares.

Depois da votação dos 101 requerimentos, incluindo quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, o colegiado ouve o assessor do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familia, Cícero Marcelino de Souza Santos.

Segundo investigações da Polícia Federal, o assessor fazia intermediações entre entidades investigadas e servidores do INSS. A PF aponta Cícero, assessor de Carlos Ferreira Lopes, presidente da Conafer, como possível operador da entidade, que também é investigada na operação.