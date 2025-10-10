cpmi:-parlamentar-diz-que-crefisa-“pagou-para-ter-a-folha-do-inss”

Durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura descontos associativos indevidos em benefícios do INSS, realizada na segunda-feira (6/10), o senador Marcos Rogério (PL-RO) afirmou que a Crefisa “pagou para ter a folha do INSS”, sugerindo que a instituição financeira teria obtido vantagem indevida na administração dos pagamentos de aposentadorias e pensões.

“A Crefisa pagou para ter a folha do INSS, era um bom negócio, não para os aposentados, mas para o banco. Por que, afinal de contas, embutido a essa compra milagrosa também teria o consignado”, declarou.

Em seu discurso, o parlamentar criticou o processo que resultou na vitória da Crefisa em 25 dos 26 lotes leiloados para gerir a folha de pagamento do instituto, superando bancos como Itaú, Bradesco e instituições públicas. “A Crefisa tinha estrutura para atender e facilitar a vida dos aposentados no Brasil inteiro? Não, não tinha. Mas foi a Crefisa que venceu”, disse o senador.

Segundo Marcos Rogério, a empresa teria aberto “portinhas improvisadas” em locais sem agências e apresentado dificuldades no atendimento. “Quando o aposentado pedia valores acima de 1.000 reais, tinha que voltar depois, porque o banco dizia que não tinha dinheiro disponível”, afirmou.

Ele classificou a instituição como um “agiota institucional” e declarou que a operação “era um bom negócio, não para os aposentados, mas para o banco”, devido ao acesso ao crédito consignado. O senador pediu a convocação da presidente da Crefisa e do clube de futebol Palmeiras, Leila Pereira, e do presidente do PicPay para prestar esclarecimentos à CPMI. Segundo ele, “essa fraude não passará impune”.

O Metrópoles entrou em contato com a Crefisa e aguarda posicionamento.

INSS suspendeu contratos com a Crefisa

Em agosto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu os contratos com a Crefisa após identificar falhas e reclamações recorrentes no atendimento aos beneficiários.

Segundo o despacho, a medida foi tomada “como forma de cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público até a conclusão definitiva dos processos de apuração”.

Em nota, o INSS informou que a decisão se baseou em reclamações recebidas por diferentes canais, incluindo Procons, Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e manifestações de beneficiários.