CR7 é o primeiro jogador de futebol a ser considerado “bilionário” na história

Cristiano Ronaldo alcançou um feito histórico fora dos gramados. Segundo levantamento divulgado pelo site “Bloomberg”, especializado em finanças, o atacante português entrou pela primeira vez na lista de bilionários da agência, tornando-se o primeiro jogador de futebol a atingir esse patamar. O patrimônio do atleta é estimado em US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,5 bilhões na cotação atual.

Contratos milionários no Al-Nassr

De acordo com a publicação, o novo vínculo assinado com o Al-Nassr foi determinante para que Ronaldo alcançasse a marca. “O novo contrato do craque com o Al-Nassr vale mais de 400 milhões de dólares (cerca de R$ 2,1 bilhões)”, informou a Bloomberg.

No primeiro acordo com o clube saudita, fechado em 2022, o português já havia recebido aproximadamente US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão).

Ainda segundo os dados, ao longo da carreira, entre 2002 e 2023, o atacante faturou mais de US$ 550 milhões apenas em salários, o equivalente a R$ 2,9 bilhões.

Patrocínios e negócios pessoais

Além dos valores recebidos nos clubes, Ronaldo consolidou seu patrimônio por meio de contratos com grandes marcas. “O atacante também aumentou seu patrimônio graças a acordos comerciais com marcas famosas, como Nike, Armani e Castrol”, destacou o levantamento.

O craque também investiu em setores paralelos ao futebol. Entre eles, uma rede de hotéis e empreendimentos pessoais no ramo da moda e turismo. Com amigos, possui ainda negócios de menor porte em Lisboa e outras cidades de Portugal.

Comparação com outros esportistas

Embora seja o primeiro bilionário do futebol, Ronaldo não é o único esportista a alcançar essa marca. Roger Federer e Michael Jordan já atingiram o mesmo nível de patrimônio, mas por caminhos diferentes.

“Federer bateu a marca do bilhão graças à sua participação na empresa esportiva On. Jordan, por outro lado, conseguiu a marca devido a seus acordos de patrocínio, principalmente com a Nike”, comparou a Bloomberg.

