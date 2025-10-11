11/10/2025
CR7 perde pênalti, mas Portugal marca no fim e vence a Irlanda

Em dia ruim de Cristiano Ronaldo, Portugal venceu a Irlanda por 1 x 0, neste sábado (11/10), com gol de Rúben Neves no fim. A partida foi válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O resultado deixa Portugal próximo da classificação para o Mundial. A equipe é a líder do Grupo F, com nove pontos em três jogos, enquanto Hungria aparece em segundo, com quatro.

A seleção lusa se classificará para a Copa do Mundo caso vença os húngaros na terça-feira (14/10), às 15h45.

O jogo

Portugal dominou as ações do jogos. Com 70% de posse de bola, o time treinado por Roberto Martínez finalizou 30 vezes contra apenas uma dos irlandeses. Apesar da pressão, o gol só saiu aos 46 minutos do segundo tempo.

Trincão puxa da direita para o meio e cruzou para a área. Rúben Neves se adiantou, aproveitou saída de Kelleher do gol e cabeceou para balançar as redes.

Tem dia que é noite

Cristiano Ronaldo protagonizou lances que não está acostumado. No primeiro tempo, chute de esquerda na trave. Já na segunda etapa, o português finalizou para fora uma bola na entrada da pequena área e perdeu um pênalti.

