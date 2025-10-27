27/10/2025
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca

Apresentador reclamou durante o programa Donos da Bola e pediu para o Instagram parar de mostrar conteúdo da influenciadora

O apresentador Craque Neto perdeu a paciência com a quantidade de notícias sobre Virginia Fonseca e fez um desabafo ao vivo durante o programa Donos da Bola, nesta segunda-feira (27/10). Visivelmente irritado, o ex-jogador afirmou que não aguenta mais ver publicações sobre a influenciadora nas redes sociais e na televisão.

Reprodução/Instagram/Band

“Eu queria perguntar para o Instagram: dá para vocês tirarem essa moça do meu Instagram? Eu não quero mais ver essa mulher”, reclamou Neto, durante o programa da Band.

O apresentador seguiu o desabafo com ironia e bom humor, mas sem esconder o incômodo:

“Não quero ver mais vídeo dela, não quero mais nada. É toda hora com filho, com não sei o quê, se soltou um pum, se foi não sei onde. Eu não quero mais essa moça, não quero mais! Eu quero o Mano Brown! Vai para o inferno, toda hora meu, vai para o raio que o parta”, disparou.

Neto também contou que bloquear o perfil de Virginia não resolveu o problema, pois as publicações e notícias sobre ela continuam aparecendo no seu feed.

A fala do apresentador rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto muitos apoiaram o desabafo, outros consideraram o tom exagerado.

“Eu acho que é o que todos nós queremos”, comentou uma usuária no X (antigo Twitter).
“Estamos com você, Neto!”, escreveu outro seguidor.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca tem sido destaque nas redes sociais e portais de notícias após viajar a Madri e ser flagrada ao lado de Vini Jr., jogador do Real Madrid, o que reacendeu rumores de um novo romance entre os dois.

Fonte: Band / Metrópoles
