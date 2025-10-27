Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia

Craque Neto perdeu a paciência e desabafou com os espectadores do Donos da Bola desta segunda-feira (27/10) que não aguenta mais receber notícias sobre Virginia Fonseca, seja nas redes sociais ou na televisão.

“Eu queria perguntar para o Instagram: dá para vocês tirarem essa moça do meu Instagram? Eu não quero mais ver essa mulher”, implorou o apresentador do programa esportivo.

“Não quero ver mais vídeo dela, não quero mais nada. Não é possível. É que é toda hora com filho, com não sei o que, se soltou um pum, é que não conhece aquele lá, e que não sei o quê”, disparou.

O jornalista esportivo acrescentou ainda que nem mesmo bloquear o perfil da influenciadora, e novo affair de Vini Jr., adiantava. “Eu não quero mais essa moça, não quero mais! Eu quero o Mano Brown! Vai para o inferno, toda hora meu, vai para o raio que o parta”, completou.

A fala de Craque Neto foi bem recebida entre internautas e telespectadores, que concordaram com ele. “Eu acho que é o que nós todos queremos”, comentou uma usuária das redes sociais. “Estamos com você Neto”, declarou outro.