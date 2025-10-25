creatina:-saiba-em-quanto-tempo-o-suplemento-alimentar-faz-efeito

Cada vez mais popular entre os praticantes de exercícios físicos, a creatina é um ótimo aliado para quem treina. O suplemento alimentar está associado ao ganho de força e ainda ajuda no desempenho das atividades. Mesmo sendo tão benéfica, o “plus” não vem instantaneamente.

Na maioria das vezes, a creatina passa a funcionar depois de cerca de três semanas. No entanto, a ação pode depender de outros fatores, como a resposta corporal individual e a periodicidade dos treinos.

Através dos aminoácidos glicina, metionina e arginina, o suplemento atua como fonte de energia para as células dos músculos. Além disso, muitos não sabem, mas a creatina também é produzida naturalmente pelo corpo, por meio do fígado, rins e pâncreas.

Segundo a nutricionista Luiza Franco, da clínica Consciência Nutricional, em Brasília, a creatina atua no sistema anaeróbico aláctico (ATP-CP), fornecendo energia para os músculos. “A ‘falha’ muscular durante um exercício indica que o estoque de ATP está se esgotando. Com níveis adequados de energia, esse esgotamento ocorre mais tarde”, exemplifica a especialista.

Para que serve a creatina?

A creatina funciona como fonte de energia para as células musculares.

para as células musculares. A suplementação auxilia no processo de construção e manutenção muscular , aumentando a força para a realização de exercícios de resistência e de alta intensidade.

, aumentando a força para a realização de exercícios de resistência e de alta intensidade. O consumo do suplemento também facilita a recuperação no pós-treino . Como resultado, os usuários aumentam a massa muscular mais rapidamente.

. Como resultado, os usuários aumentam a massa muscular mais rapidamente. Ela também pode ter benefícios para o cérebro e para a prevenção de doenças crônicas.

Como fazer a creatina “funcionar”

Para fazer efeito, a creatina deve ser consumida diariamente, mesmo em dias de descanso dos treinos. Ao usar o suplemento continuamente, os estoques necessários para dar mais força aos músculos são utilizados de maneira facilitada, ajudando na progressão de carga durante os treinos, por exemplo. A constância é essencial, pois os efeitos do suplemento acontecem de médio a longo prazo.

Por ser versátil, a creatina pode ser consumida de várias maneiras a depender da forma. Em pó, ela pode ser diluída na água, café ou ser tomada pura. O suplemento também é encontrado em formato de cápsulas. Independentemente da preferência, o importante é consumir a quantidade adequada.

Não há horário certo para a ingestão, podendo ser tomado pré ou pós treino. Os resultados da creatina também podem ser potencializados ao combiná-la com carboidratos.

“Evidências indicam que a absorção da creatina pode ser potencializada quando ingerida junto com refeições ricas em carboidratos, já que esses alimentos estimulam a liberação de insulina, facilitando a captação da substância pelas células musculares”, explica o nutricionista Ricardo Antonow, que atua em Brasília.

Qualquer prescrição para o consumo deve respeitar as particularidades de cada pessoa e ser realizada por profissionais de saúde. A qualquer sintoma estranho, procure ajuda capacitada.

