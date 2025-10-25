25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Creatina: saiba em quanto tempo o suplemento alimentar faz efeito

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
creatina:-saiba-em-quanto-tempo-o-suplemento-alimentar-faz-efeito

Cada vez mais popular entre os praticantes de exercícios físicos, a creatina é um ótimo aliado para quem treina. O suplemento alimentar está associado ao ganho de força e ainda ajuda no desempenho das atividades. Mesmo sendo tão benéfica, o “plus” não vem instantaneamente.

Leia também

Na maioria das vezes, a creatina passa a funcionar depois de cerca de três semanas. No entanto, a ação pode depender de outros fatores, como a resposta corporal individual e a periodicidade dos treinos.

Através dos aminoácidos glicina, metionina e arginina, o suplemento atua como fonte de energia para as células dos músculos. Além disso, muitos não sabem, mas a creatina também é produzida naturalmente pelo corpo, por meio do fígado, rins e pâncreas.

Segundo a nutricionista Luiza Franco, da clínica Consciência Nutricional, em Brasília, a creatina atua no sistema anaeróbico aláctico (ATP-CP), fornecendo energia para os músculos. “A ‘falha’ muscular durante um exercício indica que o estoque de ATP está se esgotando. Com níveis adequados de energia, esse esgotamento ocorre mais tarde”, exemplifica a especialista.

Para que serve a creatina?

  • A creatina funciona como fonte de energia para as células musculares.
  • A suplementação auxilia no processo de construção e manutenção muscular, aumentando a força para a realização de exercícios de resistência e de alta intensidade.
  • O consumo do suplemento também facilita a recuperação no pós-treino. Como resultado, os usuários aumentam a massa muscular mais rapidamente.
  • Ela também pode ter benefícios para o cérebro e para a prevenção de doenças crônicas.

 Como fazer a creatina “funcionar”

Para fazer efeito, a creatina deve ser consumida diariamente, mesmo em dias de descanso dos treinos. Ao usar o suplemento continuamente, os estoques necessários para dar mais força aos músculos são utilizados de maneira facilitada, ajudando na progressão de carga durante os treinos, por exemplo. A constância é essencial, pois os efeitos do suplemento acontecem de médio a longo prazo.

Por ser versátil, a creatina pode ser consumida de várias maneiras a depender da forma. Em pó, ela pode ser diluída na água, café ou ser tomada pura. O suplemento também é encontrado em formato de cápsulas. Independentemente da preferência, o importante é consumir a quantidade adequada.

Não há horário certo para a ingestão, podendo ser tomado pré ou pós treino. Os resultados da creatina também podem ser potencializados ao combiná-la com carboidratos.

“Evidências indicam que a absorção da creatina pode ser potencializada quando ingerida junto com refeições ricas em carboidratos, já que esses alimentos estimulam a liberação de insulina, facilitando a captação da substância pelas células musculares”, explica o nutricionista Ricardo Antonow, que atua em Brasília.

Qualquer prescrição para o consumo deve respeitar as particularidades de cada pessoa e ser realizada por profissionais de saúde. A qualquer sintoma estranho, procure ajuda capacitada.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost