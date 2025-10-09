09/10/2025
Creche da tortura: professora é acusada de maltratar alunos de 3 anos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu as investigações contra uma professora de 37 anos que teria cometido maus-tratos contra crianças, todas com aproximadamente três anos de idade, em uma creche municipal na cidade de Arcos, região Centro-Oeste do estado.

Os inquéritos começaram em 1º de agosto de 2025, depois que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) solicitou a investigação, anexando documentos enviados pela Secretaria Municipal de Educação que relatavam denúncias contra a professora. Na época, a educadora foi afastada do cargo enquanto o caso era apurado.

A investigação demonstrou que a suspeita utilizava meios abusivos de correção e disciplina, expondo os alunos a situações de risco físico e psíquico. Verificou-se, ainda, que ela detinha posição de autoridade e dever de vigilância sobre as crianças, mas se excedeu no exercício da função, o que configura dolo na conduta.

Durante a investigação, foram ouvidos os responsáveis legais das vítimas, funcionários da instituição e demais testemunhas. A professora negou as acusações em interrogatório.

Cada inquérito policial, com mais de 100 páginas, foi concluído com o indiciamento da suspeita pelo crime de maus-tratos.

Os trabalhos foram conduzidos pela PCMG em Arcos, e os procedimentos encaminhados ao Poder Judiciário.

